В Алматы проходит велогонка Тур Алматы-2018

Второй год подряд гонка проводится в два дня и финиширует на Медеу.

В южной столице стартовал "Тур Алматы-2018", сообщает Vesti.kz.

Второй год подряд гонка проводится в два дня и имеет категорию 2.1. Первый этап посвящен памяти Андрея Кивилева. В этом году исполнилось 15 лет со дня смерти казахстанского велогонщика. После завершения этапа его супруга Наталья наградит победителя майкой команды "Фестина", которая стала первой профессиональной командой погибшего спортсмена.

Старт был дан на площади "Астана" перед зданием КБТУ. Во время первого этапа гонщикам предстоит проехать семь городских кругов по 26,1 километра.

29 сентября гонка пройдет по следующему маршруту: от площади "Астана" по улице Толе би до проспекта Достык, затем вверх до улицы Сатпаева и уже по ней до проспекта Назарбаева. По этому проспекту велогонщики поедут вверх до Аль-Фараби. Самый протяженный участок гонки как раз пройдет по этому проспекту - сначала в восточном направлении спортсмены поедут до Мустафина, развернутся и поедут обратно до проспекта Сейфуллина. По этому проспекту гонка пойдет уже вниз до Сатпаева, затем налево до Байзакова, потом вниз до Абая. По Абая маршрут пройдет до Желтоксан - потом снова вниз до Толе би и, собственно, поворот к площади "Астана", где и пройдет финиш.

Завтра, 30 сентября, гонщики отправятся к "Халык Арене", где в 11:00 будет дан старт второго этапа. Здесь велосипедисты пройдут 4,5 круга по "ВОАД-Аль-Фараби" с разворотом у Парка Первого Президента. Развязка гонки пройдет на финишном отрезке от Парка Первого Президента сначала до проспекта Достык и вверх до высокогорного катка Медеу.

На старт "Тура Алматы-2018" вышли 19 команд из 15 стран мира. В этот раз участие в гонке не принимает ее четырехкратный победитель Алексей Луценко. Одним из фаворитов на этот раз является другой гонщик "Астаны" Луис Леон Санчес - на его счету победы в престижнейших многодневках "Париж-Ницца", "Тур Даун Андер" и четыре победы на этапах "Тур де Франс".

"Тур Алматы" точно не будет легким, приехали достаточно сильные команды, поэтому конкуренция будет высокой. Конечно, прежде всего, важно помочь "Астане" победить дома, в Казахстане. Мы должны будем сделать все, что будет в наших силах. Нас ждут два трудных дня", - отметил Санчес перед стартом.

Также "Астану" на "Туре Алматы" представят Давиде Виллела, Морено Мозер, Руслан Тлеубаев, Дмитрий Груздев, Жандос Бижигитов и Артем Захаров.

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