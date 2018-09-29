В детских садах Казахстана детям преподавали радикальный ислам

Подобные факты выявили в Алматы и Атырау во время широкой проверки дошкольных учреждений.

В детских садах Казахстана малышам объясняли деструктивные положения ислама, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

С 4 лет детям объясняли суры, а с 6 лет уже показывали, как читать намаз. Но направление таких уроков было не традиционное, а радикальное.

Подобные факты выявили в Алматы и Атырау во время широкой проверки дошкольных учреждений. Деятельность садов остановили.

По словам заместителя министра общественного развития Берика Арына, родители детей, которым преподавали религию, сами тоже были членами религиозных сект. Выявить подозрительные садики очень сложно, так как они, в основном, широко известны в узких кругах. То есть, записать ребенка можно только через друзей и знакомых. Но в прошлом году в стране удалось найти порядка тысячи подозрительных дошкольных учреждений, в которых 30 тысячам детей преподавали ислам в нетрадиционном ключе.

"Основная проблема в том, что такие садики открываются быстро. В Алматы, например, частники построили учреждение – и начали зазывать людей с детьми, чтобы воспитывать их в определенном ключе. Приезжих, в основном", - сказал заместитель председателя комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК Балгабек Мырзаев.

Чиновники сообщили, что искоренить экстремистские проявления поможет новый законопроект о религиозной деятельности. Вместе с МВД и КНБ проработаны поправки в административный кодекс для тех, кто публично проявляет свое отношение к религии.

Сначала будут работать предупреждения, потом штрафы, касающиеся закрытия лица, препятствующие распознаванию лица.

Ответственность за остальную атрибутику: вроде укороченных штанов, бород и тому подобного, будет указана в отдельном нормативном документе. На первом чтении законопроекта в Сенате, министр общественного развития подчеркнул, что запреты на внешние проявления идеологии дадут возможность противодействовать проникновению в общество чуждых идей и радикальных настроений.

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