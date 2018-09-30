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Toyota и Audi столкнулись в туннеле на проспекте Аль-Фараби в Алматы

В результате ДТП на проезжей части образовалась огромная пробка.

Фото : zakon.kz30 сентября 2018, 00:48

ДТП произошло на участке между улицами Мустафина и Торайгырова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Toyota Avalon на полном ходу догнала Audi и зацепила заднее левое крыло.

Оба автомобиля закрутило по дороге, они несколько раз ударились об отбойник на разделительной полосе.

На Аль-Фараби образовалась огромная пробка, так как свободным остался только крайний правый ряд.

Несмотря на тяжесть аварии водители отделались легкими ушибами.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.


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