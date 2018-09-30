Toyota и Audi столкнулись в туннеле на проспекте Аль-Фараби в Алматы
В результате ДТП на проезжей части образовалась огромная пробка.
Фото : zakon.kz30 сентября 2018, 00:48
ДТП произошло на участке между улицами Мустафина и Торайгырова, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Toyota Avalon на полном ходу догнала Audi и зацепила заднее левое крыло.
Оба автомобиля закрутило по дороге, они несколько раз ударились об отбойник на разделительной полосе.
На Аль-Фараби образовалась огромная пробка, так как свободным остался только крайний правый ряд.
Несмотря на тяжесть аварии водители отделались легкими ушибами.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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