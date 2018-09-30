В Алматы загорелся троллейбус

В результате происшествия никто не пострадал.

На предвокзальной площади станции "Алматы – 1" у троллейбуса городского маршрута № 7 загорелось электронное табло, сообщает Zakon.kz.

Видео с горящим троллейбусом появилось в Instagram–паблике kris_p_brothers.

В КЧС МВД РК сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электронного табло.

30 октября в Турксибском районе, на предвокзальной площади станций «Алматы – 1», в результате обрыва троллейбусных проводов, произошло короткое замыкание электронного табло. Ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Пострадавших нет, - прокомментировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

На место происшествия выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!