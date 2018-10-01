Выбран лучший сотрудник ДПС в Казахстане

Чтобы выявить лучшего сотрудника дорожно-патрульной полиции РК, в МВД был проведен специальный конкурс.

По результатам республиканского конкурса за 2018 год на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников дорожно-патрульной полиции первое место занял инспектор службы батальона ДПП МПС ДВД ВКО лейтенант полиции Дастан Ошабаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как отметили в ведомстве, для установления лучшего сотрудника дорожно-патрульной полиции республики, в МВД с 24 по 28 сентября текущего года проводился Республиканский конкурс с участием 17 лучших сотрудников дорожно-патрульной полиции. Данный конкурс проводится в третий раз и прошел в интересной и конкурентной борьбе.

"Конкурс проводится по 12 основным номинациям, которые непосредственно применяются или могут быть применены сотрудниками в повседневной работе. Это – знание нормативно-правовых актов, теория по огневой и служебной подготовке, практические зачеты по огневой, физической и строевой подготовке. Большое внимание уделялось административной практике, практике оказание первой медицинской помощи, практике ручного регулирования на перекрестках с высоким интенсивным движением, а также скоростному маневрирование на транспорте (легковом, грузовом транспорте и мотоцикле). Цель конкурса, добиться стремления сотрудников стать лучшими в своей профессии. Ведь именно от их умения четко и правильно действовать, зависит безопасность граждан", – отметили в пресс-службе МВД РК.

В итоге по результатам конкурса на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников дорожно-патрульной полиции первое место занял - инспектор службы батальона ДПП МПС ДВД Восточно-Казахстанской области лейтенант полиции Дастан Ошабаев.

Второе место занял инспектор службы полка ДПП ДВД Астаны лейтенант полиции Алдияр Жарылгасинов.

Полицейский полка ДПП ДВД Алматы старший сержант полиции Багдат Ашеков занял третье место.

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