Задержана подозреваемая в сутенерстве астанчанка

Проводится досудебное расследование.

40-летнюю астанчанку подозревают в вовлечении в занятие проституцией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Как пояснила одна из потерпевших, "Оксана" (так представлялась подозреваемая) забрала паспорта девушек и поставила условия, что каждый день девушки должны были отдавать по 17 тысяч тенге с оказания услуг сексуального характера в саунах, гостиницах и арендованных квартирах.

По месту проживания подозреваемой были изъяты паспорта восьмерых девушек, граждан Республики Узбекистан, и деньги. Кроме того, в квартире подозреваемой находились еще три девушки. Они сообщили полицейским о том, что хозяйка квартиры заставляла их заниматься проституцией и не давала денег.

При проведении мероприятий были установлены и другие квартиры, в котором находились эксплуатируемые девушки.

Проводится досудебное расследование. Для оказания потерпевшим помощи они помещены в частный фонд "Коргау Астана".

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