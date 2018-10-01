Каждый десятый казахстанец против возрождения религиозных традиций

Неприятие религиозных традиций связано с их уравниванием с участившимися случаями экстремизма и терроризма.

Статистика последних лет чрезвычайно неутешительна. Известны случаи, когда молодые казахстанцы примыкают к различного рода экстремистским группировкам, воюют в Сирии, отрицают светский путь развития. В связи с этим возникает необходимость определения важнейших приоритетов нашей работы с различного рода группами молодых людей. О молодежи и религии по нашей просьбе рассказывает доктор философских наук, профессор КарГУ им. Е.А.Букетова Байжол Карипбаев из опыта социологического исследования, передает Zakon.kz.

Религия на всем протяжении своего существования обозначавшаяся как важнейший мировоззренческий резервуар, в последнее время все чаще и чаще становится «героиней» остросюжетных материалов, где речь идет об экстремизме, терроризме, фанатизме, педофилии и так далее. Чем обусловлена эта тенденция, является ли она объективным характером наших потребностей или все-таки это нечто искусственно навязываемое, неадекватное выражение чьих-то нездоровых амбиций и интересов? И главный вопрос в этом проблемном пространстве определяется тем, что мы можем противопоставить этой агрессивной тенденциозности. Думается, что формирование целостной государственной, общественной, личностной позиции в этом деле крайне важно и необходимо.

Статистика последних лет чрезвычайно неутешительна. Известны случаи, когда молодые казахстанцы примыкают к различного рода экстремистским группировкам, воюют в Сирии, отрицают светский путь развития. В связи с этим возникает необходимость определения важнейших приоритетов нашей работы с различного рода группами молодых людей. Важность такого исследовательского ракурса определила суть нашего социологического исследования на территории Казахстана. Респондентами нашего анкетирования стали школьники старших классов, студенты колледжей и ВУЗов, освоивших социогуманитарный цикл дисциплин. Итого в опросе приняли участие 900 молодых людей, из них 41,8% обучаются на русском отделении, 58,2% на казахском отделении. Исследование проведено в пяти регионах Казахстана (Алматы, Астана, Караганда, Кокчетав, Костанай). В анкете молодым людям были предложены вопросы, ответы на которые позволяли сделать выводы о мировоззренческих установках молодых людей, об их отношении к религии, к этническим различиям и т.д. Думается, что данные такого исследования помогут верно скорректировать нашу работу в этой актуальной сфере.

Первый вопрос анкеты был сформулирован следующим образом – «Ваше отношение к религии». Из предложенных в анкете ответов самыми «популярными» стали следующие: «Я верующий, состою в общине и соблюдаю обычаи» - 19,8%, «Я верующий, но в религиозной жизни не участвую» - 57,4% (см. диаграмма 1).

Эти данные свидетельствуют о том, что каждый восьмой участник опроса считает себя верующим.

Безусловно, религия во многом есть фактор одухотворяющий, устанавливающий универсальные аксиологические смыслы и значения. Но не может удручать тот факт, что участники опроса – это школьники и студенты светских учебных заведений. Значит, тот социогуманитарный дискурс, который предлагается в образовательных форматах современного Казахстана, не достаточен или вовсе неэффективен.





Наш известный современник Клод Леви-Стросс как-то сказал «21 век будет гуманитарным или его не будет вообще». 21 век не стал гуманитарным. Гуманитарные, духовные коды ушли на задворки общественной жизни и стали лишь приложением к доминирующим техногенным факторам современной цивилизации. Может быть поэтому наши молодые люди ищут духовные символы и знаки не в классах и аудиториях, а в своих религиозных исканиях. В связи с этим очень важной, с нашей точки зрения, является корректировка наших образовательных форматов с позиции усиления социогуманитарной компоненты. Такое понимание мы находим и у наших респондентов. На вопрос «Считаете ли Вы необходимым изучение в системе образования (школа-колледж-ВУЗ) религиоведческих дисциплин?» 41,1% респондентов ответили утвердительно. Хотя не может не беспокоить и тот факт, что 36,5% участников опроса ответили «нет, это будет перегружать учебный процесс» (см. диаграмма 2).





В этом же проблемном ракурсе был задан следующий вопрос «Можно ли сказать, что основную информацию о культуре, религии, в целом обществе Вы узнаете из интернет-источников?». 63,5 % участников опроса ответили утвердительно. Соответственно, мы приходим к неутешительному выводу о том, что система образования не является ведущим, определяющим источником формирования представлений молодых людей о мире, об обществе, религии и культуре. Звучит как приговор. Очевидно, что интернет- информация более мобильна, как правило, она преподносится в интересном, порой одиозном формате, она доступна. Интернет лишен цензуры, нет ответственности за предоставляемую информацию, а ее скандальный ореол становится приманкой для неокрепших душ молодых людей. Этим она и привлекает молодых людей, увлеченных гаджет-культурой.

Что может противопоставить современное образование этому интернет- натиску? Во-первых, думается надо поставить интернет на службу образованию. Педагоги, учителя должны владеть информацией, разъяснять ее, использовать в учебном процессе наряду с академическими форматами работы. Во-вторых, учебная литература, сопровождающая образовательный процесс должна быть более креативной, интересной, лишенной претензии на истину в последней инстанции. В-третьих, преподавание социогуманитарных, культурологических, религиоведческих дисциплин должно осуществляться в диалоговом формате, с правом презентации собственной точки зрения. В таком случае проанализированная, осмысленная с помощью педагогов информация будет полезной и востребованной, а главное верно откорректированной.

Мы уже говорили о том, что молодежь, вырабатывая свою жизненную стратегию, невольно сталкивается с проблемой самоопределения, самоидентификации. В этом поиске определяющими являются факторы этнического и религиозного самосознания. Именно поэтому в анкету был включен вопрос о том, влияет ли национальность на выбор той или иной религии. 34,4% респондентов считают, что влияет. Это устойчивая точка зрения, согласно которой этническая принадлежность обязательным образом определяет твои религиозные предпочтения – «казах, значит мусульманин, русский – православный, немец-католик и т.д.».

Вместе с тем 36,5% участников опроса считают, что выбор религии не зависит от этнической принадлежности (см. диаграмма 3).



В условиях универсализации социального бытия, глобализации, стирания культурных границ национальная идентичность не всегда требует определенного конфессионального следования. Известны многочисленные случаи прозелитизма. И в повседневности мы сталкиваемся с такими случаями. Например, в пятничный намаз можно увидеть в мечетях молодых русских парней и девушек, а в православной церкви участвуют в богослужении представители казахской диаспоры. Причин в этом явлении много, одной из них являются межнациональные браки, условия проживания (например, русская семья волею судьбы проживающая в казахском ауле, где абсолютное большинство казахских семей и т.д.). В связи с этим можно заметить, что зависимость религиозных предпочтений от этнической принадлежности уменьшается.

Одной из примет современной религиозной жизни стало появления множества нетрадиционных религиозных объединений, групп. Как правило, причиной появления этих религиозных объединений стали попытки нового прочтения священных писаний, текстов, Библии, Корана и т.д. Порой выводы, транслируемые этими объединениями носят провокационный, иногда даже экстремистский характер. Одним из направлений этих новоявленных объединений является привлечение в свое лоно молодых людей, способных продолжить их дело. Молодежь наиболее привлекательная для них среда. Они пользуются различного рода психологическими приемами и методами,



предлагают привлекательные способы самореализации, обеспечивают дружественное пространство, рисуют светлое будущее. В нашей анкете был предложен вопрос «Сталкивались ли Вы со случаями рекрутирования (привлечения) Вас в религиозные организации и движения?». Каждый пятый участник опроса ответил на этот вопрос утвердительно. Это тоже наше проблемное место. Идет отчаянная борьба за души молодых людей. В этой борьбе мы не должны упустить главного-молодой человек свободен в своем выборе, но выбирая, он должен знать все богатство мировоззренческой картины миры (см.диаграмма 4).

Одной из угроз нашего времени сегодня стал религиозный экстремизм. Это явление носит не региональный, а планетарный характер. Основная цель этого феномена – переустройство мира, отрицание возможности светского пути развития. В этих условиях очень важно понимать опасность такого явления, важно формировать духовный иммунитет у молодых людей. В социологическом исследовании мы задали нашим респондентам вопрос – «В какой мере Вас тревожит такое явление как религиозный экстремизм?».

«Вызывает некоторое беспокойство» - так ответили 33,4% молодых людей, «Вызывает сильную тревогу» - такой ответ обозначили 38,8% участников опроса (см. диаграмма 5). Очевидно, что большинство школьников и студентов понимают серьезность и опасность такого явления как религиозный экстремизм. Вместе с тем обескураживает следующее обстоятельство - почти каждый пятый участник опроса отвечая на это вопрос обозначил следующий вариант – «не беспокоит». В этом наивном простодушии кроется непонимание серьезности ситуации, наличие местечковой позиции. И это тоже большая мировоззренческая проблема, решение которой зависит во многом от той образовательной среды, в которую погружен молодой человек. Необходимо формировать у молодых людей правильное понимание современной картины мира, умение критически анализировать реальность.

Следующий вопрос анкеты помог нам выяснить отношение молодых людей к возрождению религиозных традиций. 32,4% опрошенных положительно относятся к этому явлению, 38,1% терпимо оценивают этот процесс, а вот каждый десятый обозначил свою отрицательную позицию к возрождению религиозных традиций. Такое неприятие религиозных традиций, наверное, связано с уравниванием религиозных традиций с участившимися случаями проявления религиозного экстремизма и терроризма. Во всяком случае, хочется в это верить. Многовековая история традиционных религий продемонстрировала нам животворящую силу ее установок, устойчивость ее основных ценностей, миролюбивый, гуманный настрой.

В целом оценивая позиции молодых людей-участников опроса можно сказать о том, что отношение к религии у респондентов достаточно противоречивое, лишенное обоснованности и не обеспеченное сложным образовательным дискурсом. В связи с этим представляется важным и своевременным введение в образовательные программы новых учебных курсов (элективных и обязательных), способствующих становлению зрелой мировоззренческой позиции относительно роли и значения религии в обществе, новых и новомодных религиозных течений, движений, формированию навыков толерантности к конфессиональному и этническому разнообразию.

Если же увеличить степень нашего обобщения, то целостная, систематизированная просветительская деятельность в этом проблемном пространстве должна стать мощным дополнительным фактором к законотворческой, правоприменительной деятельности нашего государства в религиозной сфере.

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