Все контактные лица, это 355 человек, были взяты на контроль департаментом охраны общественного здоровья.

В Казахстане зарегистрирован новый случай заболевания менингитом. Об этом сегодня в Астане на встрече министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с руководителями профессиональных ассоциации сообщила руководитель пресс-службы ведомства Гаухар Бисарина, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, 30 сентября в инфекционную больницу города Актау из воинской части был доставлен больной 1997 года рождения с подозрением на менингококковую инфекцию. Получать лечение он начал 27 сентября в воинской медсанчасти части по предварительному диагнозу: ОРЗ и ветрянка. Но диагноз был под вопросом.

«Все контактные лица, это 355 человек, были взяты на контроль департаментом охраны общественного здоровья. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия в воинской части совместно с военными медицинскими специалистами. Состояние тяжёлое. Предварительный диагноз: ОРЗ и ветрянка был поставлен военными врачами в медсанчасти. Сейчас проводятся лабораторные исследования», - сказала она.

Она также отметила, что эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в стране стабильна. С начала года подтвердились 83 случая. Из них большая часть в Алматы и Алматинской области.

«При этом в Алматы с 12 июня, а в Алматинской области с 30 июля не было ни одного случая. В сентябре гнойный менингит зарегистрировали в Алматинской области среди трех школьников. Два случая в Северо-Казахстанской области и два случая в Актобе. В Актобе один подтвердился, второй нет. В СКО оба случая не подтвердились. По сегодняшней информации у умершей студентки по результатам лабораторного исследования не подтвердился, был стрептококк и пневмококк», - добавила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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