Партийный проект "Школьные столовые": Нұр Отан выступает за правильное и здоровое питание

Первый заместитель Председателя партии Маулен Ашимбаев рассказал об основных направлениях работы в этой сфере.

"Нұр Отан" выступит координирующим центром всей работы по модернизации школьных столовых Казахстана. Партийцы намерены улучшить рацион питания школьников, внедрить сбалансированное меню, а также увеличить долю здоровых и полезных продуктов. Для этого был инициирован специальный проект "Школьные столовые", сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель Председателя партии Маулен Ашимбаев рассказал сегодня об основных направлениях работы в этой сфере.

Для обсуждения новой инициативы партийцы пригласили представителей родительских комитетов, бизнес-сообщества, НПО и заинтересованных госорганов. Открывая встречу, первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" привел данные специалистов, согласно которым на второе место по заболеваниям у школьников вышли болезни желудочно-кишечного тракта. 21% детей до 14 лет в Казахстане уже страдает избыточным весом. Все это стало следствием некачественного питания, в том числе в образовательных учреждениях.

- Последние годы эта проблема обсуждается среди родителей, в социальных сетях и СМИ. Наша партия будет активно участвовать в ее решении. Мы выделили для себя несколько блоков, на которых нужно сосредоточиться в первую очередь, - сказал Маулен Ашимбаев.

Первый блок связан с качеством питания. Рацион большинства школьных столовых достаточно скудный, в буфетах продается большое количество мучных изделий, сахаросодержащих продуктов, очень мало свежих овощей и фруктов. При этом стандарты, разработанные Министерством здравоохранения и Академией питания, носят лишь рекомендательный характер. Партийцы намерены сделать их обязательными для всех школ Казахстана.

Второе направление проекта – эффективная система общественного контроля за соблюдением санитарных норм и качеством продукции. Еще одним важным вопросом в этой сфере является учет недобросовестных поставщиков. По информации партийцев, имеются факты допуска к аренде столовых предпринимателей, которые ранее нарушали правила организации питания в других учебных заведениях. Это является следствием отсутствия учета и контроля за их деятельностью со стороны госорганов.

Третье направление, над которым предстоит работать - наличие в пяти областях Казахстана школ, где отсутствуют условия для питания школьников. Всего по стране функционирует около 538 таких учебных заведений.

Четвертое направление проекта связано с созданием культуры питания в обществе в целом и среди школьников в частности.

По каждому блоку партийной инициативы до 1 ноября будет проведена соответствующая работа. После этого концепция проекта "Школьные столовые" появится в открытом доступе, а его реализация начнется в ряде областей в пилотном режиме.

Напомним, ранее Маулен Ашимбаев на личной странице в Facebook уже поднимал проблему качества питания в школьных столовых. Тогда он рассказал, что партия "Нұр Отан" намерена комплексно подойти к решению этого вопроса.

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