Электронный отпуск бесплатных лекарств планируют внедрить к 2020 году в РК

Сейчас планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства с 2019 года и внедрение пилотной системы отслеживания лекарств.

В рамках госпрограммы развития здравоохранения РК "Денсаулық" предусмотрены меры по обеспечению казахстанцев лекарствами. Об этом на заседании Правительства РК рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Одной из наиболее острых проблем является соблюдение прав граждан на лекарственное обеспечение. Мы проанализировали все жалобы, а их более трех тысяч. Самой главной причиной срывов является неэффективная система планирования закупа лекарственных средств, непрозрачность процедур лекарственного обеспечения", - перечислил он.

По его словам, выявлены неиспользованные остатки лекарственных средств за 2016 - 2017 годы в 11 регионах на общую сумму 4,3 млрд тенге.

"Отмечается неправильное планирование заявок на лекарственные средства. В трех областях отказались от заявленных объемов: Кызылординской на сумму 600 млн тенге, ЮКО - 500 млн тенге, Карагандинской - 400 млн тенге", - уточнил Е. Биртанов.

В то же время министр отметил, что меры по лекарственному обеспечению граждан, предусмотренные госпрограммой развития здравоохранения РК "Денсаулық", обеспечат персонализированный электронный учет выдачи всех бесплатных лекарств, автоматизацию системы планирования лекарственного обеспечения.

"В соответствие с поручением главы государства разработаны и планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства с 2019 года и внедрение пилотной системы отслеживания лекарств. К 2020 году будет обеспечен полный переход на электронный отпуск рецептурных препаратов через информационную систему лекарственного обеспечения", - заключил глава Минздрава.

Ксения Давыдова, Астана

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