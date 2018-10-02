Драка в лицее Алматы: мужа соцпедагога обвинили в жестоком избиении школьника

Конфликт разгорелся между детьми, однако, когда к нему подключились взрослые, дело дошло до больничной койки.

Обычная перепалка двух учеников в школе №146 Алматы переросла в драку с участием родителей. Конфликт между восьмиклассниками начался около года назад, когда один из учеников оскорбил другого в чате WhatsApp. В редакцию Zakon.kz обратилась мама одного из участников перепалки Кожалымова Евгения, заявив, что их ребенка жестоко избили прямо в школе родители одноклассника.

"Эта история началась год назад, у меня трое детей. Средний сын учится в 8 классе. У него с одноклассником был конфликт по WhatsАpp, где они переписывались. Теперь этот конфликт вновь начался. Одноклассник начал писать моему сыну оскорбления, унижения, они вновь начали друг друга оскорблять в чате. Этот мальчик – сын социального работника, педагога этой школы. Мой старший сын, когда увидел переписку брата, вступился. Он в грубой форме сказал этому мальчику, что разберется с ним. На этом разговор закончился. Это было в пятницу. В субботу старший сын пошел в школу, средний остался на больничном. Потом с урока его вызвала завуч насчет переписки. Он тут же позвонил нам, сказал, что родителей вызывают в школу. Мы начали собираться в школу, не успели выйти из дома, как он позвонил и сказал, что его избили. Прямо в коридоре школы", - рассказала Евгения.

Как стало известно родителям позднее, с утра соцпедагог привела в школу свою дочь и мужа. Вместе они провели собрание с учителями, где решали, что делать с затянувшимся конфликтом одноклассников. Когда сын Евгении вышел от завуча, то проходил мимо как раз этого собрания. Как рассказал ребенок, сын социального работника запрыгнул на него и начал драку. Они схватились друг с другом.

"Выбежал отец этого мальчика с его старшей дочерью (редакция Zakon.kz решила не называть имен). Сын боролся с этим мальчиком. В итоге женщина душила моего сына, расцарапала ему шею. Подошел муж педагога лицея, схватил его за шиворот и начал пинать. Когда сын перевернулся, он его головой ударил об кафель. Свидетелями были девочки, которые шли в столовую. Они подняли крик. Сама соцпедагог все это видела и никак не отреагировала. Когда девочки начали кричать, прибежали завуч и другие учителя, начав разнимать драку", - добавила Евгения.

После инцидента мальчик позвонил родителям, рассказав о случившемся. Тогда же в школу была вызвана полиция. Последствия избиения ребенок ощутил уже в РОВД. Спустя несколько часов школьник почувствовал резкое недомогание, началась рвота. Родители приняли решение везти его в больницу.

"Завуч школы моему сыну запрещала вызывать полицию. Наш ребенок был с расцарапанным лицом, его тошнило, было плохо. Нас начали не выпускать из школы. Они хотели, чтобы мы все это решили мирным путем. В итоге мы вышли из этой школы, поехали в РОВД. Там нас не записали по пропускам, забрали сотовые телефоны. Следом приехали обвиняемые. При этом они прошли с телефонами, заявив полицейским, что им уже должны были позвонить. Нас попросили выйти из кабинета. Моему ребенку плохо, мы решили ехать в больницу. Пришлось ждать, пока нам выпишут заявление на медэкспертизу. У ребенка открылась рвота. Хоть заявление у нас приняли, позже выяснилось, что они нас неправильно скорректировали и нам приходит сообщение, что заявление отклонено", - возмутилась Евгения.

Как уверяет женщина, в полиции они находились около четырех часов. Когда все-таки добрались до больницы, врачи отметили плохое состояние мальчика. Медики поставили диагноз: сотрясение головного мозга средней степени тяжести, ушибы грудной клетки, ребер, гематомы на шеи от удушья, ушиб бедра и голени. Буквально на днях школьник почувствовал резкое недомогание.

"Мы не можем больше ничего предпринять. Мы писали заявление на взрослых, ребенок тут не причем. Избивали ребенка взрослые люди – ему под 60 лет, дочери около 30. Нам участковый говорит, может, вы пойдете на примирение сторон? Мы отказались, наш ребенок лежит в больнице. Я ему звонила, говорила, что ребенку еще хуже стало. Он сказал – везите на судмедэкспертизу. Но как я его повезу? Он в лежачем состоянии, у него стоит катетер, ему капельницу капают. Свидетели теперь все говорят, что ничего не видели. У второго мальчика нет побоев, мой сын его не успел даже ударить", - резюмировала женщина.

Пресс-секретарь ДВД Алматы Салтанат Азирбек пояснила, что заявление от Кожалымовых поступило. Судмедэкспертиза ребенку будет проведена, когда его выпишут из больницы. При этом родители второго участника конфликта, обвиняемые в избиении, подали встречный иск, в котором также указали на наличие побоев.

"Социальный педагог школы также обратилась со встречным заявлением к семье Кожалымова по факту оскорблений и нанесения телесных повреждений. Заявление зарегистрировано в УВД Бостандыкского района. Сейчас обеим сторонам будет назначена судмедэкспертиза. Мальчик пока находится в больнице, ему проведут только после выписки. Второму мальчику уже назначена экспертиза. После того, как поступят результаты экспертизы, будет дана квалификация. Сейчас дело находится в производстве", - ответила Салтанат Азирбек.

Журналисты Zakon.kz связались с директором школы №146 Нургали Нурадиновым. Как отметил руководитель образовательного учреждения, на момент конфликта он находился на больничном. Об инциденте он уже узнал, сейчас разбирается с ситуацией. Завуч лицея Жанат Жаканбаева, которая как раз пыталась урегулировать конфликт до драки, рассказала, что двое детей Кожалымовых и сын соцпедагога продолжают посещать занятия. Она подтвердила, что среди детей действительно был конфликт, который перерос в драку. Сейчас обе стороны написали заявления. Также работать в школе продолжает и соцпедагог, руководство школы не будет принимать к ней мер пока продолжается расследование.

"Вчера заместитель по воспитательной части и классный руководитель навестили второго ребенка. Были в больнице", - добавила Жанат Жаканбаева.

Однако после телефонного разговора Жанат Жаканбаева перезвонила в редакцию и рассказала, что первый ребенок не пришел сегодня в школу, а социальный педагог отпросилась по состоянию здоровья, и поехала на капельницу в поликлинику, сославшись на то, что у нее поднялось давление.

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