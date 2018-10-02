С торговых центров в Алматы могут исчезнуть яркие вывески

"Кричащие" логотипы портят облик города и нарушают закон о наружной рекламе.

Десяткам крупных компаний предстоит демонтировать вывески с ТРЦ Алматы. По утверждению надзорных органов, "кричащие" логотипы портят облик города и нарушают закон о наружной рекламе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил начальник юротдела одного из крупнейших ТРЦ города, в августе им пришло письмо из управления архитектуры с просьбой демонтировать вывески на фасаде торгового дома.

"Это вывески наших арендаторов, за которые они уплатили по 1 млн тенге. В законе "О рекламе" сказано, что "вывески с указанием названий компаний могут размещаться на фасадах и крышах зданий в пределах арендуемых зданий. Они не считаются рекламой и не регулируются надзорным органом. Налогообложению подлежит наружная (визуальная) реклама с конкретными предложениями о товарах, акций и так далее. Мы готовы даже к судебным разбирательствам", - рассказал представитель ТРЦ.

Как сообщил заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, надзорный орган по контролю за наружной рекламой - Управление архитектуры и градостроительства функции по демонтажу возложил на ТОО "Алматыгенплан".

"Сам процесс истребования происходит с нарушениями. Сначала уполномоченный орган должен произвести профилактический контроль, дать срок на исполнение. А на деле сотрудники ТОО "Алматгенплан" определяют на субъективный взгляд, что является вывеской, а что рекламой. Далее отправляют сведения в ДГД Алматы, а ДГД направляют уведомления предпринимателям (зачастую спустя полгода) с указанием суммы налога и начислением пени. Минимальная ставка налога на рекламу составляет 4 МРП, сумма зависит от размера рекламного баннера", - сказал Кошмамебтов.

Ранее на Общественном совете руководитель управления архитектуры и градостроительства Нурлан Уранхаев рассказал о ситуации с рекламой. Он отметил, что в ведомстве большая нехватка кадров и функции контроля отдали подконтрольной организации.

В Палату предпринимателей поступили аналогичные жалобы от еще 20 субъектов предпринимательства. В итоге, на заседании Совета по защите прав предпринимателей комиссия решила направить рекомендации в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции для проверки данных фактов. В случае наличия нарушений со стороны проверяющих органов они рекомендуют привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!