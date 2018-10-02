История сироты: Не умею писать и читать в 24 года

С самого детства жителю Туркестанской области приходилось браться за любую работу и ночевать на улице.

Не уметь писать свое имя в 24 года. Это кажется почти невозможным, но история сироты из Туркестанской области подтверждает: такое бывает. Родители умерли, в школу ходить не было возможности. С самого детства приходилось браться за любую работу и ночевать на улице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Рысбек Джанабаев родился в Турции. В пять лет потерял отца, и они с матерью переехали в Узбекистан. В шесть лет он потерял и ее. Знакомые помогли перебраться в Казахстан. С тех пор он живет в Жетысае.

Документов не было, поэтому и в школу он ходить не мог. Стыдно, но ни читать, ни писать в свои 24 он не умеет. Парень думал, что помощи ждать неоткуда. Но она пришла: в этом году местный адвокат помог Рысбеку получить долгожданное удостоверение личности. Он, наконец, встал в очередь на жилье. Но пока она не подошла - собирается спать на улице.

Рысбек Джанабаев:

"Я жил в одном доме, но его выставили на продажу. Мне нужно поступить в вуз, чтобы дальше работать".

Предыдущие 18 лет он был разнорабочим, где придется, лишь бы платили, лишь бы хватало на еду. Рысбек – совершеннолетний, а, значит, соцпособия для него не предусмотрены. По словам молодого человека, у него проблемы со здоровьем. Но на приеме у врача он ни разу в жизни не был. Лечит себя сам.

Адильхан Абжанов, руководитель отдела занятости и социальных программ Жетысайского района:

"Он нам говорит, что у него постоянно болит голова, и он падает в обмороки. Если он действительно болен, мы его отправим в областную поликлинику. Там он обследуется. В районе есть врачебно-консультационная комиссия. Если там признают, что у него проблемы со здоровьем, ему дадут инвалидность".

Но есть и другой вариант. В районном акимате его собираются отправить не только на медосмотр, но и на курсы, где он наконец-то сможет выучить алфавит.

Айдар Сейдазым, советник акима Жетысайского района:

"Если этот парень к нам придет, пройдет медосмотр, и он будет умственно и физически здоровым, мы ему готовы помочь. Во-первых, обучим, во-вторых, поможем с работой".

Работа общественная, но оплачиваемая. Сейчас у Рысбека только одна мечта - поскорее отучиться и стать грамотным специалистом. И вполне возможно, что в 24 он начнет жизнь заново.

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