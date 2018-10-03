Через уплату единого платежа будет фиксироваться трудовой стаж, а самозанятые граждане смогут рассчитывать на базовую пенсию в повышенном размере.

Самозанятых казахстанцев не будут штрафовать за неуплату единого совокупного платежа. Об этом во время презентации законопроекта в Мажилисе рассказала вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Население, которое не платит налоги, а их в стране по подсчётам ведомства - более миллиона человек, не могут рассчитывать в будущем на пенсию и медстрахование. А вот через уплату единого платежа будет фиксироваться трудовой стаж, а значит, самозанятые граждане смогут рассчитывать на базовую пенсию в повышенном размере. При этом, ЕСП для казахстанцев - остаётся делом выбора каждого.

- За неуплату единого социального платежа законопроектом не предусматривается внесение изменений в административный кодекс или отраслевые законы, которые предусматривают там, скажем применение административных мер воздействия для того, чтобы данное лицо уплатило этот взнос, - сказала вице-министр труда и соцзащиты РК Светлана Жакупова.

Размер единого совокупного платежа для жителей городов равен одному МРП, а для сельчан - ноль целых пять десятых МРП. В следующем году надо будет платить - 2 525 тенге и 1263 тенге соответственно. Совокупным платёж называется потому, что он охватывает сразу 4 налога: индивидуальный подоходный налог, пенсионные отчисления, социальное и медстрахование. В случае одобрения законопроекта, введение ЕСП планируется уже с 1-го января следующего года.

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