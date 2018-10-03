За плохое поведение воспитатель интерната в Алматы отхлестала ученика по лицу

Ее уволили.

В Сети распространяют видео жестокого обращения с учеником, передает Zakon.kz.

На записи воспитатель дергает за уши и шлепает по лицу мальчика, лет 10-ти, при этом повышает голос, говоря о том, что неоднократно просила его не бегать. Ребенок закрывает лицо, но женщина за волосы поднимает ему голову.

Сообщается, что запись была сделана в общеобразовательной школе-интернате №10 для детей из малообеспеченных семей.

Данный ролик вызвал общественный резонанс и внимание СМИ. Редакции на момент выпуска не удалось поговорить с руководством учебного заведения. Как объяснили в приемной директора, в школе-интернате находятся сотрудники полиции и телевидение.

В Управлении образования Алматы прокомментировали случившееся. Как сообщила заместитель руководителя Управления Гульнара Айткулова, инцидент произошел 19 сентября. Узнали о нем, когда видео стали распространять в Сети - 29 сентября. Директор школы-интерната сразу же собрала коллектив на педсовет.

"1 октября воспитатель была уволена за нарушение такта и этики. Родители мальчика отказались писать заявление, и просили не увольнять ее", - рассказала Айткулова.

Однако, по ее словам, случившееся - вина воспитателя. Каким бы гиперактивным не был ребенок, так с ним обращаться недозволительно, поэтому она была уволена.

Подобный случай в данном заведении зафиксирован впервые. В Управлении образования сообщили, что школа-интернат №10 взята под контроль. Более того, запланировано большое совещание с представителями всех учреждений интернатного типа во избежание впредь таких инцидентов.

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