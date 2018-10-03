"Я словно между двух огней!": Нурберген Махамбетов о баталиях между судьями на проекте X Factor

Работать легче всего с молодыми - направлять, взращивать, воспитывать вкус к музыке, умение ее чувствовать.

На проекте X Factor в Казахстане, транслируемом Первым каналом Евразия каждую субботу в 19.50, совсем скоро завершится первый масштабный этап – прослушивания. Чем ближе второй тур – "Стулья", тем чаще судьи задумываются, кому из них какая категория участников достанется.

Те зрители, что следят за тем, как зарождаются новые звезды на казахстанской сцене, заметили, что между судьями идет жесткая борьба за желанные категории. Все трое судей – Нагима Ескалиева, Дильназ Ахмадиева и Нурберген Махамбетов уверены, что им должна достаться младшая категория, кроме которой на проекте также будет и старшая и категория "группы". Почему все судьи просят генерального продюсера проекта отдать им самых младших участников, чем приоритетна данная категория и как это, выбирать и судить на проекте, который смотрит вся страна, мы решили поинтересоваться у одного из судей конкурса X Factor – музыкального продюсера и критика Нурбергена Махамбетова.

Нурберген, почему такая борьба сейчас происходит между Вами, Нагимой Ескалиевой и Дильназ Ахмадиевой именно за категорию самых младших исполнителей на проекте X Factor?

Как известно, работать легче всего с молодыми - направлять, взращивать, воспитывать вкус к музыке, умение ее чувствовать. А еще, ни для кого не секрет, что старшие участники всегда находятся в меньшем приоритете у зрителя. Обычно выигрывают новички или молодежь. По итогам шести предыдущих сезонов проекта X Factor в Казахстане, молодые выходили победителями 4 раза. В том числе и мой подопечный – Астана Каргабай.

Судя по тому, как вы во время прослушиваний все время пишете сообщение продюсеру с настоятельными просьбами отдать Вам молодых исполнителей, вы самый нетерпеливый судья проекта  и больше всего переживаете за распределение категорий.

Может быть и так. Дело в том, что я уже успел поработать в качестве наставника с категорией "Группы" и с молодыми участниками, я пришел к выводу, что с последними мне интереснее, да и наша с Астаной победа – подтверждение тому, что с юными участниками я могу работать эффективно.

О том, кто в итоге станет наставником самой популярной категории, и сможете ли Вы, Нурберген, получить свое заветное "да", мы вместе со зрителями Первого канала Евразия узнаем совсем скоро, в одном из следующих субботних выпусков. Ну а пока, давайте поговорим о том каково Вам судить вместе с Нагимой Ескалиевой и Дильназ Ахмадиевой? Нередко прямо на прослушиваниях судьи спорят, доходит дело и до откровенного противостояния.

Как члену жюри со стажем, мне в этом году весьма непросто, потому что я впервые работаю с Дильназ Ахмадиевой. С Нагимой я уже работал. Вы понимаете, что это две глыбы такие, между которыми мне приходится лавировать, потому что они выдающиеся деятели культуры и великолепные певицы, я лишь просто критик и радиоведущий. Да, Вы правы, бывает на прослушиваниях проекта X Factor и не до смеха, но я думаю, что у нас общий язык найден. Как член жюри в этому году я хотел бы не разбазаривать наше время попусту на какие то споры, а все-таки весь свой талант критика, если таковой есть, и все свои усилия направить на то, чтобы втроем найти самый лучший голос Казахстана, который понравится народу. Хотел бы объединиться с моими коллегами и сделать то, что кажется сложным и даже невозможным - найти тот самый бриллиант, который мы ждем вот уже сколько лет.

И это основная цель Вашего пребывания на проекте?

Конечно, а еще моя главная задумка, конечно, выиграть 7-й сезон X Factor вместе со своим участником. Пока я не знаю кто будет в моей команде, я не знаю даже какая категория мне попадется, но учитывая свой предыдущий опыт, я знаю, как подойти к работе, на что делать упор и думаю, что у меня все получится. Новый сезон грандиозного шоу X Factor в Казахстане, который традиционно реализует Первый канал Евразия, будет отличается наиболее высоким интересом публики, потому что много людей уже спрашивают, никогда ранее не было такого, чтобы люди на улице подходили и спрашивали когда, наконец, определится Ваша категория, когда запустятся прямые эфиры, все это очень сильно всех интересует. Не знаю с чем это связано, возможно, с тем, что нас не было в эфире два года. Люди соскучились по шоу, в котором можно принимать активное участие и выбирать народного любимца.

Напомним, популярное шоу по поиску талантливых исполнителей – X Factor в Казахстане транслируется в эфире Первого канала Евразия каждую субботу в 19.50 с повтором в воскресенье в 11.30. Прямые эфиры шоу с живыми выступлениями финалистов проекта и голосованием зрителей стартуют уже 10-го ноября.

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