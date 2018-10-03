Сколько казахстанцев оформили регистрацию по месту жительства онлайн

Онлайн регистрация экономит время

Меры по улучшению качества оказываемых государственных услуг, в том числе по месту постоянной и временной регистрации принимает МВД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алмаса Садубаева.

Населению доступна и регистрация через Портал "Электронного правительства". Заявка подается онлайн, не выходя из дома или офиса, за счет чего экономится время.

Для подачи заявки собственнику жилья необходимо зайти в личный кабинет на Портале, выбрать услугу по регистрации и адрес регистрации (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры). После чего в личный кабинет поступит уведомление о завершении регистрации.

В случае, если заявитель не является собственником жилья, необходимо направить запрос в личный кабинет собственника жилья для получения согласия на регистрацию по месту жительства.

Только за 9 месяцев этого года в новом формате, без требования лишних документов, зарегистрировано через Портал "электронного правительства" 47,5 тысяч человек, из них 29,7 тысяч – по месту постоянной регистрации, 17,7 тысяч - по месту временного проживания.

Кроме того, МВД прорабатываются вопросы:

- регистрации через Портал детей при рождении (при выдачи свидетельства о рождении ребенку одновременно он будет регистрироваться по месту жительства родителей);

- продления срока временной регистрации путем напраправления сообщения на мобильный телефон;

- использования одноразового пароля (СМС-сообщений) как альтернативы электронно-цифровой подписи для упрощения регистрации через Портал.

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