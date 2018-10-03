На осле и на санках: креативный ответ алматинцев пробкам

В обоих случаях очевидно нарушение ПДД.

В соцсетях казахстанского сегмента распространяют видеоролики, вызывающие неоднозначную реакцию, передает Zakon.kz.

На одном из видео молодой человек двигается по дороге на санках и в шлеме. Прикреплено "транспортное средство" к автомобилю без задних, не исключено, что и без передних госномеров. Предположительно, видео снято на ул. Саина.

На втором видео молодой человек взобрался на осла и прокатился так по БРТ на ул. Тимирязева. Причем пользователей Сети рассмешили "госномер" и зеркала заднего вида.

В обоих случаях налицо нарушение Правил дорожного движения, и полиция изучает данные видеозаписи.

В свою очередь комментаторы по-разному отреагировали на эти выходки участников дорожного движения. Кто-то смеется и выражает "респект" креативности парней. Кто-то же считает, что им лучше заняться чем-нибудь более полезным, и не маяться дурью.

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