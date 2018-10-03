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Полицейские подрались в караоке-клубе Костаная

Они были не при исполнении.

Фото : Aif.md3 октября 2018, 17:43

В караоке-клубе Костаная подрались полицейские, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеру наблюдения заведения "Де Марко". Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, по факту хулиганства в Управлении собственной безопасности расследуется уголовное дело.

"Установлено, что драка между четырьмя мужчинами произошла 2 октября в одном из ночных клубов. Участниками конфликта являются один бывший сотрудник полиции и трое сержантов, полицейских водителей. Полицейские находились вне службы. Потерпевший получил телесные повреждения легкой степени тяжести, применение ножа не имеет места", - сообщили в полиции.

Приказом начальника ДВД региона все участники драки уволены из органов внутренних дел.


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