Полицейские подрались в караоке-клубе Костаная
Они были не при исполнении.
Фото : Aif.md3 октября 2018, 17:43
В караоке-клубе Костаная подрались полицейские, передает Zakon.kz.
Инцидент попал на камеру наблюдения заведения "Де Марко". Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, по факту хулиганства в Управлении собственной безопасности расследуется уголовное дело.
"Установлено, что драка между четырьмя мужчинами произошла 2 октября в одном из ночных клубов. Участниками конфликта являются один бывший сотрудник полиции и трое сержантов, полицейских водителей. Полицейские находились вне службы. Потерпевший получил телесные повреждения легкой степени тяжести, применение ножа не имеет места", - сообщили в полиции.
Приказом начальника ДВД региона все участники драки уволены из органов внутренних дел.
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