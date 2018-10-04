Ветровая электростанция (ВЭС) располагается близ поселка Костомар.

В 40 км от Астаны появится уникальная ветровая электростанция мощностью 100 МВт. Это крупнейший проект в Акмолинской области, но и плацдарм для новых открытий, передает корреспондент Zakon.kz.

Реализацию проекта осуществляет ТОО "ЦАТЭК Green Energy", созданное 23 июля 2014 года для целей развития инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Строительство ветровой электростанции является этапом практической реализации проектов, презентованных на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", прошедшая под лозунгом "Энергия будущего", и соответствует поручению Главы государства по стимулированию инвестиций в "зеленые" технологии.





Ветровая электростанция (ВЭС) располагается близ поселка Костомар. На данный момент, здесь работает порядка 300 человек и свыше 130 единиц тяжелой техники. Ветровые турбины для проекта поставляют из Европейского союза (Германия, Дания, Испания). Каждая из 30 (тридцати) ветровых турбин имеет единичную мощностью 3,3 МВт, высота башни – 84 метра, диаметр лопастей 112 метров.

"Реализация проекта осуществляется при всесторонней поддержке акимата Акмолинской области, созданы все необходимые условия для увеличения притока инвестиционных ресурсов и новых индустриально-инновационных технологий в экономику региона", - рассказал акционер компании Александр Клебанов.

Акмолинская область одновременно инвестиционно-привлекательный и сложный регион для ветровой энергетики. Ветра здесь явление почти постоянное, но здесь большие перепады температуры от -45 зимой до +40 летом.

"Мы используем низкотемпературный пакет, при этом применяя такие технологии как система антиобледенения и обогрева лопастей для сбора аналитических данных и сравнения преимуществ эффективности этих технологий. Это то направление, которым мы сможем делиться с теми, кто в аналогичных условиях планирует реализовывать проекты", - прокомментировал и.о. директора ТОО "ЦАТЭК Green Energy" Багдат Орал.

"В рамках нашего ветропарка мы возводим административно-бытовой комплекс, который будет в себе сочетать не только диспетчерское управление ветропарком, но и центр изучения ветровой энергетики. Мы ведем переговоры с ВУЗами, отечественными разработчиками ветровых турбин, по привлечению студентов и специалистов для презентации всего ветропарка и ознакомления процессом практического управления станцией, отдельно ветрогенераторами", - продолжил спикер.

Сегодня в поселке Костомар продолжаются строительно-монтажные работы. Скоро сюда будут доставлены все 15 турбин первого пускового комплекса. Запуск запланирован на конец второго квартала 2019 года. Мощность первого комплекса – 50 МВт. Общая мощность проекта (2 пусковых комплекса) – 100 МВт.

"100 МВт – годовое потребление энергии 10 000 домохозяйств. Помимо увеличения генерации энергии в стране, ввод в эксплуатацию нашего ветропарка позволит снизить выбросы парниковых газов на 230 000 тонн в год, что превышает объем выбросов более 113 000 автомобилей в год. Проект внесет свой вклад в выполнение международных обязательств Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов, а также в полной мере соответствует Стратегии нашей страны по переходу к "зеленой экономике", - подчеркнул акционер компании Сергей Кан.

Стоимость проекта - 46,1 млрд тенге. БРК предоставил займ сроком на 10,5 лет в сумме 30,5 млрд тенге. В финансировании проекта также участвует дочерняя организация БРК – "БРК- Лизинг", предоставившая средства в сумме 3,6 млрд тенге в форме финансового лизинга на закуп оборудования. Собственные средства заемщика в рамках финансирования Проекта составят до 12 млрд тенге.

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