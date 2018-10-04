Ехавший по "встречке" на Аль-Фараби попросил прощения

В отношении водителя составлено целых пять протоколов.

Нарушителя ПДД разыскала полиция Алматы, сообщает Zakon.kz.

Молодой парень извинился за свой поступок.

"Уважаемые сограждане, приношу свои извинения и раскаиваюсь за нарушение ПДД по проспекту аль-Фараби. Обещаю больше такого не повторять. Никому не советую повторять моей ошибки", - сказал он.

За грубое нарушение ему грозит лишение водительских прав. В ДВД Алматы также добавили, что в отношении водителя составлено целых пять протоколов.

"За управление Land Cruiser Prado без госномеров по проспекту Аль-Фараби (ч.1 ст.590). Еще один протокол - за управление Lexus 28 сентября, тоже без номеров. Третий - за выезд на полосу встречного движения (ч.3 ст.596). Четвертый - за катание на санях - нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров. Пятый - за нарушение правил маневрирования", - перечислила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, водитель со всеми предъявленными нарушениями согласился. Материалы будут переданы в суд.

Видео с опасным вождением по оживленному проспекту было опубликовано в Instagram.

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