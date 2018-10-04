Биртанов пояснил, какие препараты перестанут продавать без рецептов

Речь идет о запрете на реализацию без рецепта так называемых «рецептурных» лекарств.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов опроверг информацию о том, что аптекам запретят продажу всех лекарств без рецептов с 2020 года, передает Zakon.kz.

«Речь идет о запрете на реализацию без рецепта так называемых «рецептурных» лекарств (антибиотики и тп). По действующим требованиям запрещается их продажа без рецептов. Однако аптеки часто нарушают это требование. В итоге - из-за неправильного приема антибиотиков у многих наших граждан развивается лекарственная устойчивость, то есть неэффективность антибиотиков. Указанные правила действуют во многих странах мира, мы тоже их вводим ради здоровья наших граждан, особенно детей! При этом «безрецептурные» лекарства остаются безрецептурными. Список определен нормативными документами МЗ», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что в Казахстане полностью запретят продажу лекарств без рецептов с 2020 года и что казахстанцам перед каждым походом в аптеку сначала придется посещать лечащего врача.

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