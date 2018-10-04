Кубический лабиринт. Юный казахстанец написал книгу для детей

В основе идеи выпуска сказки-инструкции лежит желание автора помочь малышам с диагнозом ДЦП.

Вышла в свет уникальная сказка-инструкция для детей «Кубический лабиринт». Ее отличительной особенностью стало то, что эта книга создана ребенком для детей.

Автор книги - маленький мальчик Акбар Нурлан, который в увлекательной манере рассказывает о том, как можно собрать кубик Рубика. При этом, сделано это в очень доступной для детей форме, с использованием подробных схем и картинок.

Интересные пояснения, легкость и красочность изложения включают у маленьких читателей пространственное воображение. Книга также повышает заинтересованность в освоении сборки головоломки и формирует у ребенка навыки решения нестандартных задач.

В основе идеи выпуска сказки-инструкции «Кубический лабиринт» лежит желание мальчика Акбара помочь малышам с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Это и стало началом длительного процесса по зданию уникальной книги для детей.

Сегодня, с выпуском книги, благотворительный фонд “Қасиетті жол” совместно с Акбаром Нурланом запускает флешмоб #Казахстан творит добро. Все средства, собранные от книги, будут направлены на развитие адаптивного каратэ для детей с ДЦП.

Общественный благотворительный фонд «Қасиетті жол» создан в 2011 году с целью оказания благотворительной помощи детям. При участии партии «НурОтан» и финансовой поддержке фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» Фонд реализует проект «Здоровые дети».

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