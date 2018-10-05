Два года тюрьмы грозит женщине, бросившей четверых детей и не заплатившей ни копейки алиментов

Сумма долга – 2 млн тенге.

Женщине, бросившей четверых детей и за пять лет не заплатившей ни тиына алиментов, грозит 2 года тюрьмы. Сумма долга – 2 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Письмо матери никогда не дойдет до адресата. Все потому, что дети не знают, куда его отправлять. Они не видели самого родного человека больше четырех лет. Их мать просто ушла, оставив четверых малышей на попечении мужа и свекрови. Взрослые стараются их ничем не обделять. Но на мизерную пенсию бабушки и случайные заработки отца это практически невозможно.

Орынбасар Саурыкова, бабушка:

"Она ушла 4 с половиной года назад. Сказала, что поехала на заработки и не вернулась. Это все, что мы знаем".

Зейнеп учится в 8 классе. Девочка мужественно сдерживает слезы и старается не упоминать маму в разговоре. Она знает, заменить ее невозможно, но очень старается – присматривает за младшими:

"Дома всегда много дел – уборка, готовка. Вечером помогаю братику с сестренкой с уроками. В свободное время рисую".

За все эти годы мать ни разу не позвонила детям, не говоря уже о материальной помощи. Все это время отец семейства пытался восстановить связь с супругой, но тщетно. Мужчина решил развестись и потребовал у горе-матери алименты. Суд удовлетворил его заявление. Но женщина так и не объявилась. А сумма долга, тем временем, возросла до 2 млн тенге.

Орынбасар Саурыкова, бабушка:

"Она не заплатила ни тиына. Я не понимаю, почему она тогда не откажется от материнских прав. А так, получается, у детей есть мать, и от государства, в таком случае, помощи не будет. А этих денег нам хватило бы хотя бы на книжки, тетрадки. Я не отказываюсь от внуков, я за них умереть готова".

По словам специалистов, с каждым годом мужчин, которые требуют алиментов у женщин, становится больше. При этом прекрасная половина супружеского тандема часто избегает ответственности.

Ермек Тазабеков, частный судоисполнитель:

"Алименты должны оплачиваться в первую очередь. Во-первых – это нарушение прав несовершеннолетних. Во-вторых, это нарушение закона. Поэтому, неплательщик может понести ответственность. В этом случае предусмотрена 169 статья".

Если штрафы и предупреждения не вразумят неплательщика, в силу вступят более жесткие рычаги отечественной Фемиды. Отец семейства может подать в суд. Тогда женщине придется выбирать – возмещение долга или тюрьма. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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