Нет желающих или условия такие? - Назарбаев о программе "7-20-25"

По мнению Назарбаева, в процессе создания комфорта первое, что нужно сделать, – повысить качество доступного жилья.

Вопросом о том, что нужно людям для комфортной жизни, задался во время своего обращения к народу Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня мы успешно реализуем программу «Нурлы жер», давшую мощный импульс жилищному строительству, индивидуальному строительству и вообще строительству. Начали новую масштабную социальную программу «7-20-25», которая повышает доступность жилищной ипотеки», - сказал глава государства.

Он отметил, что это хорошая программа, позволяет семье из двух работающих человек взять ипотеку и выплачивать кредит. Общая ставка – 7%, остальное банкам и застройщикам выплачивает государство.

«Первичная ставка была 50% от стоимости жилья, теперь 20%. Раньше было возвратить за 10 лет, теперь - 25 лет. То есть, честно говоря, в сравнении почти ничего. Но как это осуществляться будет? Вот что важно. На местах до сих пор еще не запущена, говорят, сказал президент - а где? Сколько сейчас заявок есть, кто знает?» - обратился он к администраторам программы.

На данный момент по программе «7-20-25» одобрено только 2 тысячи заявок. Такое маленькое количество удивило президента.

«Нет желающих или условия такие? (...) Что банки не могут найти? Давай разберемся. Объявлена программа, что банкам нужно? Деньги - решил, 7%, остальное государство на себя берет, 20% не могут найти? Однокомнатная квартира сколько стоит для молодожёнов? Удешевлённая? Примерно? 50 кв метров.(...) 7 млн. 20% от 7 млн, 1,4 млн может заплатить же человек? И на 25 лет. Не работаем. Правительство не работает, Бахытжан. Акимы не работают. Ко всем акимам обращаюсь - что вам еще надо? Чтобы людям сделать хорошо, что надо? Все дали», - сказал Президент.

«Я предупреждаю всех акимов, это будет оценка вашей деятельности в конце года, перейдете вы на 2019 год или нет в этой должности. Исекешев когда работал в Астане, внедрял частичное субсидирование первоначального взноса из местного бюджета. Скажи, как это сделал?! Это значит, что есть возможность дать учителям, дать полиции, дать всем, может именно этого им не хватает?» - резюмировал Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана

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