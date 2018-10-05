Назарбаев Сулейменову: Неужели я за каждого министра должен работать

Президент Казахстана отчитал министров экономики и финансов за разбазаривание бюджетных средств.

Нурсултан Назарбаев сделал замечание министру национальной экономики Тимуру Сулейменову по распределению бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что стоимость строительства различных объектов завышается еще на этапе проектной документации. В качестве примера он привел строительство двух одинаковых школ в одном и том же регионе, у которых различается лишь стоимость.

"В это непростое время надо добиваться максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге. Как показывают проверки, в ряде случаев стоимость строительства завышается еще на этапе разработки проектной документации. Все эти деньги идут в карман кому-то. Это сговор. Например, в Туркестанской области школы в одном районе, одна на 600 мест стоит 600 млн тенге, такая же школа на 600 мест стоит 1,2 млрд тенге. Как это может быть? Точно такая же школа. Или правительство выделяет на 28 школ деньги в тех местах, где не нужны школы. А там, где не хватает школ, почему-то не выделяются деньги", - сказал Президент во время Послания народу Казахстана.

По словам Назарбаева, виной всему - неправильное распределение ресурсов, за которое отвечает Министерство экономики. Он подчеркнул, что следует тщательно анализировать запросы регионов и лишь затем распределять средства.

"Почему министерство экономики такое себе позволяет? Потому что не знает. Сам на местах не пахал, обстановку не знает и не смотрит - когда приходят к тебе с заявкой защищать бюджет года. Ты где не хватает, где три смены у школ, - туда не даешь, а где избыток - туда даешь. Как это понимать? Неужели я за каждого министра должен работать? Ты называешься министерство экономики, вы вдвоем, с министром финансов, должны экономить, а вы разбазариваете и не экономите деньги. Я поражаюсь, что некоторые смотрят на бюджет как на бездонную бочку", - резюмировал он.

Нурсултан Назарбаев также рассказал, как можно сэкономить сотни миллионов тенге общественных средств и направить их на нужны населения.

"Экономика должна быть экономной. В правительстве необходимо принять системные меры по оптимизации затрат, экономии средств отсекая неэффективные несвоевременные затраты. В свое время, школы и детские сады строили как дворцы с бассейнами. В наших условиях дети там простывают, в городе и так есть бассейны. Или музыкальные кабинеты, для этого есть музыкальные школы. Школа – это место, где дети получают образование, детский сад – это место, где родители оставляют детей на время, чтобы он был в тепле, одет и сыт".

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