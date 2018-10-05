Исключить возможность влияния на суды извне - Назарбаев

Должны быть сокращены излишние судебные процедуры.

Выступая с посланием народу Казахстана, Президент страны Нурсултан Назарбаев указал на необходимость перехода к понятной предсказуемой судебной практике, передает корреспондент Zakon.kz.

«У нас ежегодно 4 млн граждан втянуты в судебные разбирательства. Сколько сил и средств на это тратят. Должны быть сокращены излишние судебные процедуры. Надо обеспечить обновление кадров в судебной системе. Все время об этом говорю. Создать стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы. Этого пока нет», - сказал он.

По его словам, также необходима понятная и предсказуемая судебная практика, особенно между бизнесом и госструктурами.

«А также исключение возможности неправомерного влияния в суде. В мире в суд идут, чтобы решить проблему. У нас в советское время не в суд обращались, а в обком партии - это был закон. До сих пор пишут президенту, а должны ходить в суд и найти объективное честное решение. Потому что этого нет - обращаются поверх головы судов. Еще раз вынужден поручить Верховному суду совместно с правительством - до конца года выработать соответствующий комплекс мер», - заключил глава государства.

Ксения Давыдова, Астана

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