В Атырау состоялся первый бизнес-форум предпринимателей "Сделано в Атырау"

У начинающих предпринимателей была возможность представить свои стартап-проекты, а также получить информацию о мерах государственной поддержки.

Мероприятие собрало около 300 предпринимателей и товаропроизводителей из разных регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата г. Атырау.

Сегодня, 5 октября, в Атырау состоялся первый бизнес-форум под названием "Сделано в Атырау". Мероприятие прошло под эгидой очередного ежегодного Послания главы государства, и было направлено на поддержку отечественных товаропроизводителей. В форуме приняли участие около 300 предпринимателей Атырауской области, а также соседних регионов Казахстана.

Участники мероприятия обсудили вопросы местного содержания, цифровизации государственных услуг и государственно-частного партнерства. У начинающих предпринимателей была возможность представить свои стартап-проекты, а также получить информацию о мерах государственной поддержки. Параллельно работе форума была организована ярмарка местных товаропроизводителей, в которой приняли участие 32 компании.

Как рассказал первый заместитель акима Атырауской области Серика Шапкенова, сегодня в ежегодном Послании главы государства, которое было заслушано участниками перед началом форума, уделено большое внимание развитию отечественного бизнеса, выпуску товаров народного потребления, импортозамещению, а также экспорту продукции, отвечающей всем европейским стандартам в развитые страны. Серик Шапкенов призвал предпринимателей начать развивать экономику "простых вещей". Кроме того, мощным толчком для бизнеса станет введение налоговой амнистии, которая вступит в силу с 1 января 2019 года.

Особое внимание было уделено проблеме "казахстанского содержания". По словам предпринимателей, сегодня компании-недропользователей предъявляют высокие требования местным производителям и зачастую отказываются использовать в производстве продукцию и товары, выпускаемые в регионе.

- Доле казахстанского содержания всегда уделялось большое внимание со стороны акима Атырауской области. В настоящее время ситуация обстоит следующим образом – когда приходит инвестор и заключает с нами контракт на реализацию того или иного проекта, у него есть соответствующие требования, в том числе и к стандартам качества материалов, используемых в производстве. Зачастую, товары местных товаропроизводителей не всегда соответствуют высоким стандартам качества, и приходится закупать материал из зарубежья. Необходимо завоевать доверие инвесторов, чтобы качество выпускаемой продукции ничем не уступало европейским. С другой стороны, я думаю, что казахстанское содержание начинается с патриотизма. Мы должны сами принять и полюбить отечественные товары, начать использовать их в повседневной жизни. Только тогда вопрос казахстанского содержания отойдет на второй план, - обратился Серик Шапкенов к участникам форума.

Отметим, что работа форума продолжалась в течение всего дня, в перерывах между пленарными заседаниями у бизнесменов была возможность обменяться визитками, наладить новые знакомства и связи, а также перенять опыт ведения бизнеса у предпринимателей других регионов Казахстана.

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