Какие улицы перекроют во время проведения "Алматинского Полумарафона"

Организаторы мероприятия рекомендуют заранее скорректировать маршруты с учетом перекрытия дорог.

Для проведения "Алматинского Полумарафона" 14 октября с 0:00 до 12:30 будет временно перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения маршрута, сообщает Zakon.kz со ссылкой на оргкомитет организации.

"Во всем мире практикуется частичное ограничение дорожного движения во время таких мероприятий. Со своей стороны мы минимизируем время перекрытия, открывая участки дороги сразу после прохождения дистанции спортсменами. Мы специально задействуем автодороги только в первой половине выходного дня, чтобы к началу оживленного движения все проезды были доступны. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты с учетом перекрытия дорог", - сообщила организатор, директор Корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Какие улицы будут перекрыты:

Старт Полумарафона будет дан на Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от Мустафина до Навои будет перекрыто с 0:00 до 12:30 часов. Южная (верхняя) сторона Аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои будет перекрыта с 7:20 до 8:00 часов.

Движение по пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Шашкина будет закрыто с 07:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по пр. Аль-Фараби от ул. Шашкина до пр. Назарбаева будет закрыто с 03:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет закрыто с 07:30 до 10:00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Пр. Абая от ул. Саина до пр. Сейфуллина будет перекрыт с 07:20 до 12:00. Северная сторона будет свободна для автотранспорта

Ул. Саина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет закрыта с 07:00 до 11:00. Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Таблица по перекрытию дорог на Алматинский Полумарафон 2018 (14.10.2018)

Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:

1. По ул. Мустафина на юг до пр.Аль-Фараби,

2. По ул. Навои на юг до пр.Аль-Фараби,

3. По ул. Садыкова на север до пр. пр.Аль-Фараби,

4. По ул. Дулати на север до пр. пр.Аль-Фараби.

В связи с загруженностью дорог, организаторы мероприятия рекомендуют участникам добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения пр. Аль-Фараби и ул. Мустафина. Также они предупредили, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет затруднена.

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