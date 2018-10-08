Судья Верховного суда предостерегает граждан от беззалоговых кредитов

Высокие проценты приводят к неплатежеспособности, порождают судебные споры и ведут к росту социальной напряженности.

Судья Верховного суда Гульмира Жусупбекова считает необходимым законодательно урегулировать рынок розничного кредитования, сообщает Zakon.kz.

Анализ поступающих в Верховный cуд обращений и ходатайств по гражданским делам показал, что на рынке розничного кредитования наблюдается значительный рост числа беззалоговых потребительских займов микрокредитов и онлайн-кредитов.

По мнению судьи Верховного суда Гульмиры Жусупбековой, компании, предлагающие оформить небольшие кредиты без залогов и подтверждения доходов, фактически взяли на себя функции банков второго уровня и заключают договоры займа с физическими лицами, выдавая им деньги под кабальные проценты. Их деятельность распространена повсеместно и легкодоступна населению посредством информационных технологий (возможно получение кредита онлайн).

Однако Гульмира Жусупбекова предостерегает: «Поскольку такие компании не относятся к банкам второго уровня или микрофинансовым организациям (МФО), на них не распространяются какие-либо ограничения, в том числе связанные с расчетом процентов ставок вознаграждений, пеней и комиссий».

На ее взгляд, свободное, нерегулируемое развитие данного «бизнеса» привело к злоупотреблению правом финансовыми организациями путем установления чрезмерно высоких процентных ставок за пользование кредитом, и дополнительных платежей, что влечет увеличение долговой нагрузки заемщиков.

При этом целевая аудитория рынка весьма широка и включает в себя в основном наиболее незащищенные, уязвимые слои населения, не охваченные легальным потребительским кредитованием банков второго уровня и МФО по причине плохой кредитной истории, неспособности подтвердить доходы, либо несоответствия другим стандартным требованиям банков.

- Данное обстоятельство, несомненно, приводит к неплатежеспособности физических лиц, порождает судебные споры и ведет к росту социальной напряженности, - считает Жусупбекова. - В целом деятельность таких компаний схожа с деятельностью микрофинансовых организаций и банков второго уровня, то есть носит характер профессионального участника финансового рынка.

Судья убеждена, что с учетом дальнейшего увеличения спроса на микрокредитование и онлайн-кредитование назрела необходимость законодательного урегулирования данного вопроса в целях защиты социальных гарантий граждан.

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