Казахстанцы задолжали по транспортному налогу 19 млрд тенге

Планируется проведение совместных рейдов.

8 октября в Комитете государственных доходов МФ РК состоялся брифинг с участием руководителя Управления по работе с задолженностью А. Кульшиковой и и.о. руководителя МПС ДВД Астаны А. Айтыбекова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

В своем докладе Кульшикова сообщила, что по состоянию на 1 октября 2018 года налоговая задолженность по налогу на транспортные средства в целом по республике имеется за 734 059 должниками на общую сумму 18,9 млрд тенге.

При этом задолженность по налогу на транспортные средства в сумме 2,5 млрд тенге приходится на 80 тысяч автовладельцев из Астаны, что составляет более 13% от общей задолженности по республике.

Для улучшения процесса информирования населения о наличии неисполненных налоговых обязательств Комитетом государственных доходов МФ РК заключен меморандум о сотрудничестве с Комитетом административной полиции МВД РК и Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

В рамках меморандума планируется проведение совместных рейдовых мероприятий в Астане, в ходе которых при нарушении Правил дорожного движения, в случае наличия у них налоговой задолженности на транспортные средства, сотрудники органов госдоходов будут вручать соответствующие уведомления.

Мероприятия будут проводиться с использованием возможностей аппаратно-программных комплексов "Сергек".

При этом участники брифинга подчеркнули, что авто будут останавливаться только в случае нарушения требований ПДД, то есть факты беспричинной остановки допускаться не будут.

Представители КГД МФ РК отметили, что в случае неуплаты налоговой задолженности в течение 30 рабочих дней со дня вручения уведомления орган госдоходов выносит налоговый приказ, который будет направлен для дальнейшей работы по взысканию задолженности судебному исполнителю.

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