В Караганде ребенка увезли из садика на скорой с рваными ранами губы

По словам воспитателей, он сам упал со стула и получил травму.

В Карагандинской области произошел скандал в детском саду. Утром ребенка привели в садик, а днем увезли на скорой в челюстно-лицевую больницу с рваными ранами. Такой стресс пережил 4-летний мальчик. По словам воспитателей, он сам упал со стула и получил травму. Но мама ребенка подозревает, что воспитатели скрывают все обстоятельства происшествия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Отношение воспитателей к своему 4-летнему сыну Айгерим Тулеуову оскорбило до глубины души. В 8 утра она отвела ребенка в садик, а в 11.00 ей позвонили и сообщили, что мальчик разбил губу. Но вызывать врачей, по словам Айгерим, отказались.

Айгерим Тулеуова, мать пострадавшего ребенка: «Сказали, что он просто сам упал со стула, и его осмотрел врач. На что я сказала: вызывайте "скорую", и я получила отказ. Мне воспитатели потом уже сказали, что не дала согласия исполняющая обязанности директора».

В детском саду говорят, что у дошкольной организации есть свои правила действия в экстренных ситуациях.

Дилара Сыздыкова, и.о. директора ясли-сада «Алмагуль»:

«Мы должны ждать родителей, чтобы скорая могла забрать. Мы оказали первую помощь. Наша медсестра обработала рану».

Скорую в итоге вызвала бабушка ребенка. Медики отвезли его в отделение челюстно-лицевой хирургии и зашили раны.

Дилара Сыздыкова, и.о. директора ясли-сада «Алмагуль»:

«Ребенок играл, упал сам. Это зафиксировали внутренние камеры детского сада. Этот ребенок ударился об стул и поранил нижнюю сторону губы».

Айгерим обратилась в полицию, чтобы там выяснили детали происшествия. Но получила только справку о том, что состав преступления отсутствует. Тогда женщина опубликовала обращение в социальных сетях с просьбой о помощи, потому что запись с камер в садике и поведение ребенка вызвали у нее подозрения.

Айгерим Тулеуова:

«Время не совпадает, качество мутное. Я не знаю, можно ли доверять данному видео. Сегодня утром сын проснулся и говорит: мам, я в сад не пойду? Я, говорит, боюсь».

В областном департаменте внутренних дел нам сообщили, что проверяют информацию по заявлению Айгерим. Одновременно с этим служебное расследование ведут в городском отделе образования.

Наталья Головина, заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования Караганды:

«Берут объяснительные с исполняющей обязанности директора, методиста детского сада, беседуют с воспитателями, рассматривают видеозаписи. Проводим служебное расследование по заявлению мамы».

В отличие от этого случая, в садике города Аксу ситуация была предельно ясна. Беременная воспитательница била 3-летнего ребенка, потому что он якобы задирал своих сверстников и отбирал у них игрушки. Все это увидели в записях с видеокамеры и воспитательницу уволили. Мама побитого мальчика на этом не остановилась. Она обратилась в полицию, чтобы получить моральный ущерб. Заявление женщины приняли, но уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Татьяна Мукушева, мать пострадавшего ребенка:

«Дело закрыли, воспитатель уходит от ответственности. Почему? Моего ребенка избили, унизили, обидели».

Татьяна Мукушева собирается обратиться в прокуратуру, чтобы воспитательница понесла должное наказание за слезы чужого ребенка. Айгерим Тулеуова не обвиняет воспитателей в побоях, но тоже будет обращаться в органы надзора, чтобы быть уверенной, что в садике говорят правду, и воспитателям можно будет снова доверить ребенка.

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