Граждане Узбекистана находятся в рабстве на ферме в Жамбылской области

Супруги Шариповы подтверждают: уже полгода пасут и доят коров бесплатно.

Семья из Узбекистана, которая пожаловалась на заточение у фермера в Жамбылской области, вдруг сама оказалась вне закона. По словам супругов, полгода они подвергались побоям и бесплатно работали на подворье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Этот случай, пожалуй, так и остался бы неизвестным, если бы не обычная молочница села Туймекент. Это она первая рассказала, будто граждане Узбекистана находятся в рабстве у сельской фермерши. Супруги Шариповы подтверждают: уже полгода пасут и доят коров бесплатно. Пытались, говорят, сбежать, но не вышло.

Расулжан Шарипов:

- Нас с женой побили. 25 августа били, дубинкой. Из-за того что мы убежали и коров будто потеряли.

Причем Шариповы работали здесь и раньше. Но только всё было законно. А в этом году, рассказывают супруги, хозяева фермы словно озверели. Документы якобы забрали, вместо зарплаты – побои, и даже домой детям звонить не разрешали.

Расулжан Шарипов:

- У меня есть двое детей несовершеннолетних, старшему 15, и мать есть. Я не знаю, что с ними там. Я даже не знаю, что мне делать. Некому нам помочь.

О своем рабском положении семья Шариповых решилась рассказать не сразу. Говорят, почему-то надеялись, что все изменится. Но дошло до того, что женщину перестали выпускать из дома, чтобы супруги не могли сбежать. Уставшие от такой жизни невольники все же пожаловались местной молочнице, а та - журналистам. В итоге на ферму наведались полицейские.

Искать документы граждан Узбекистана сразу на месте никто не стал. Полицейские забрали супругов в участок. А позже сообщили, будто муж и жена при допросе от своих жалоб отказались: мол, никто их не держал взаперти и зарплату им платили исправно. Да и побоев экспертиза не нашла.

Гульсара Мухтаркулова, пресс-секретарь ДВД Жамбылской области:

- Проведенная судебно-медицинская экспертиза не выявила у них каких-либо телесных повреждений. Более того, как оказалось, у них при себе не было никаких документов, они не имели права на трудовую деятельность в нашей стране.

Так семейная пара, назвавшая себя рабами, оказалась нелегалами. Супругов арестовали на 30 суток за нарушение миграционного контроля. После чего выдворят из страны. Отвечать предстоит и хозяйке фермы. Но только за привлечение иностранных рабочих с нарушением закона. Размер штрафа определит суд.

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