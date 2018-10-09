Алматинские борцы с наркобизнесом пойдут в школы

В ДВД Алматы рассказали, как будет вестись антинаркотическая политика в мегаполисе.

Информационно-разъяснительную кампанию среди молодежи при активном содействии городского филиала партии «Нур Отан», планируется запустить в эти дни в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Подросткам очень важно знать о вреде и пагубности наркотиков и о тех последствиях, которые они влекут за собой. Особенно сейчас, когда мир переполняют, так называемые «новомодные» наркотические средства и психотропные вещества. По большей части такие лекции не помешали ли бы и взрослому поколению, особенно родителям подрастающих ребят, чтобы они вовремя могли пресечь эту беду в своей семье, постоянными беседами уберечь своего ребенка от этого недуга, и, в случае выявления каких-либо признаков употребления наркотиков, забить тревогу», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Это взаимодействие, по словам полицейских, как раз актуально по направлению пресечения фактов трафаретной рекламы синтетических наркотиков.

«Ранее руководство Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД города Алматы информировало о том, что сегодня для пресечения распространения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ сотрудниками полиции мониторятся и анализируются различные интернет-ресурсы, социальные сети, а также чаты мессенжеров. Также ведется активная работа с трафаретной рекламой синтетических наркотиков. Созданы рабочие группы в каждом районном управлении внутренних дел, участковые инспектора полиции и молодежные организации города ориентированы на выявление подобных фактов и их устранение совместно с владельцами административных зданий и представителями КСК. Рабочими группами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, наносящих данные надписи. Работа в данном направлении находится на контроле у руководства города, ДВД и МВД», - резюмировала подполковник Азирбек.

Кроме того, в ДВД Алматы в очередной раз предупредили, что участие в распространении синтетических наркотических веществ и препаратов путем закапывания в землю или маскировки в подъездах жилых домов либо в урнах, а также нанесение рекламных надписей о наркотиках является уголовно-наказуемым деянием.

В случае обнаружения подобных стеновых реклам о продаже наркотических средств и психотропных веществ, полицейские рекомендуют зафиксировать их (сделать фотографии надписей, записать места их расположения) и выслать на номера Whatsapp, сотрудникам рабочей группы +7 708 300 0611, +7 776 088 8820.

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