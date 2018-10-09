Сагинтаев поручил МОН решить проблему трехсменных школ

В стране 127 трехсменных школ, больше всего их в Алматинской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев для ряд поручений министерству образования и науки РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Глава государства в своем Послании уделил особое внимание именно образованию и улучшению его качества. Президент указал на озабоченность родителей безопасностью и условиями обучения детей, поэтому министерству образования совместно с акиматами надо уделить этому вопросу особое внимание", - сказал Сагинтаев.

Особое внимание глава кабмина уделил проблеме трехсменных школ.

"Более того, если посмотреть на справки, которые у нас есть, к примеру, в стране у нас, как было сказано в докладе, 127 трехсменных школ. Больше всего в Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской областях. В 321 школе не организовано питание, 310 школ не обеспечено питьевой водой, в 527 школах привозная, в том числе в Костанайской области 8, в Карагандинской области 10. Есть проблема безбарьерной среды. Пандусы в зданиях только у 16% установлены. В 4 регионах нет типовых спортивных залов - в ВКО, Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской области", - перечислил Б. Сагинтаев.

В целом, по его словам, МОН РК необходимо исполнить все поставленные задачи в Общенациональном плане реализации послания главы государства.

"Если говорить о строительстве школ, на прошлой неделе, когда мы обсуждали Послание главы государства, мы говорили что деньги, которые заложены - 100 млрд на 3 года, собираемся по 39 школ строить, то есть 70-80 школ должно быть построено за 3 года. Мы должны использовать механизм подушевого финансирования и использовать этот механизм со стороны бизнеса. Большая просьба бизнесу использовать. По нововведениям, которые министерство вводит, которые вызывают озабоченность. В целом МОН необходимо четко исполнить все поставленные задачи в Общенациональном плане реализации послания главы государства", - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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