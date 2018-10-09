В Казахстане 45 школ признали аварийными, однако взамен построят всего 30

Еще на 15 учебных заведений в бюджете не предусмотрено финансирование, сообщили в Министерстве образования.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев отчитался о школьной инфраструктуре на сегодняшний день. Оказалось, что всего в республике 45 школ признаны аварийными, однако отстроить здания заново удастся далеко не все, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил министр, к изношенности и аварийности зданий приводит в первую очередь несвоевременное проведение капитального ремонта. В Казахстане всего насчитывается 45 аварийных школ. На ремонт которых из республиканского бюджета предусмотрены средства только на одну аварийную школу. Ещё 29 школ построены за счет местного бюджета. Вопрос строительства по остальным 15 аварийным школам не решен.

"Наибольшее количество их в ЗКО - четыре, в Костанайской и Жамбылской областях - по три школы, в Атырауской и ВКО - по две школы. В 679 школах требовалось проведение капитального ремонта, однако проведен ремонт в 50% школ от потребности. Самый высокий 100 % показатель наблюдается в 8 регионах (Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ВКО, Мангистауской, Туркестанской области, Алматы и Шымкент). Самый низкий показатель в Северо-Казахстанской и Костанайской области – 10%, Жамбылской и Алматинской – 15", - рассказал глава ведомства во время заседания правительства.

Также глава ведомства поднял актуальный вопрос дошкольного обучения. По его словам, в Казахстане охват детей 3-6 лет составляет 95%.

"Внедрена автоматизированная система выдачи направлений в детские сады. На сегодня (70,0%). Если в восьми регионах автоматизировано 100% (Астана, Алматы, Шымкент и СКО, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской области), а в Карагандинской – 44%, Туркестанской – 35 %, Алматинской – 30%. Отсутствует автоматизация в Жамбылской и Костанайской областях. Данная система очень актуальна", - добавил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!