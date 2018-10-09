Россия не может локализовать вспышки гриппа птиц. Казахстан ограничил ввоз

Ранее в Ростовской области на птицефабрике "Белокалитвинская" был обнаружен очаг гриппа птиц. После этого случая сообщалось о новом очаге птичьего гриппа на птицефабрике "Евродон".

После вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ООО "Белая птица-Ростов" в Ростовской области в октябре 2018 года Комитет ветеринарного контроля МСХ РК продлил ограничения на ввоз живой птицы и продукции, не прошедшей термическую обработку, а также кормов для птиц из России, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Ростовской области на птицефабрике "Белокалитвинская" был обнаружен очаг гриппа птиц. После этого случая сообщалось о новом очаге птичьего гриппа на птицефабрике "Евродон".

Напомним, ранее были введены ограничения по птичьему гриппу на птицефабрики Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Калмыкской Республики, Курской, Пензенской, Самарской, Орловской. Нижегородской, Ростовской областей.

Сегодня в российском Реестре предприятий Таможенного союза есть 55 предприятий по выращиванию, производству и переработки птиц и продукции птицеводства, которым ограничен ввоз птицы и птицеводческой продукции на территорию Казахстана.

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