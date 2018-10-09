Кому будет повышена заработная плата в сфере образования

Увеличение ожидается с 2019 года.

В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали о том, как будет происходить увеличение зарплат в сфере образования, передает Zakon.kz.

"С 2019 года предусматривается увеличение затрат по поручению главы государства. К 2023 году будут значительно увеличены расходы на сферу образования", - рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

Она отметила, что увеличение ожидается с 2019 года.

"В рамках тех дополнительных средств, которые будут выделены нам, начиная с 2019 года будет увеличена заработная плата и воспитателей, и методистов, и заведующих детских садов. В рамках рамках законопроекта "О статусе педагога" предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей школ", - сообщила она.

Кроме того, предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и проверку тетрадей.

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