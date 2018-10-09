Кому будет повышена заработная плата в сфере образования
Увеличение ожидается с 2019 года.
Фото : Днепр Час9 октября 2018, 14:31
В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали о том, как будет происходить увеличение зарплат в сфере образования, передает Zakon.kz.
"С 2019 года предусматривается увеличение затрат по поручению главы государства. К 2023 году будут значительно увеличены расходы на сферу образования", - рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.
Она отметила, что увеличение ожидается с 2019 года.
"В рамках тех дополнительных средств, которые будут выделены нам, начиная с 2019 года будет увеличена заработная плата и воспитателей, и методистов, и заведующих детских садов. В рамках рамках законопроекта "О статусе педагога" предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей школ", - сообщила она.
Кроме того, предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и проверку тетрадей.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940749-d531767e3b3ac66cd4fb1e3fb69e160f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...