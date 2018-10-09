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Деятельность еще одной авиакомпании приостановлена в Казахстане

Ограничение на выполнение авиационных работ наложено на авиакомпанию малой авиации ТОО «Фауна Эйр».

Фото : ГЛОНАСС мониторинг9 октября 2018, 17:41

За необеспечение безопасности полетов Комитет гражданской авиации (КГА) МИР РК приостановил действие свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО «Фауна Эйр», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА МИР РК.

Как сообщили в комитете, данное решение принято на основании инспекционной проверки инспекторами КГА, в ходе которой выявлены нарушения положения сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов РК (нарушения 1-го уровня).

Также в комитете отметили, что его сотрудники продолжают работу по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в малой авиации.

Ранее в результате совместно проведенной работы с Главной транспортной прокуратурой РК была приостановлена эксплуатация 17 воздушных судов и деятельность двух авиакомпаний малой авиации (Азия Континенталь Авиалайнс и ТОО «Независимая авиакомпания «КАЗАВИА»).

Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний за некачественную организацию летной и технической работы.


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