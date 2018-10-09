Деятельность еще одной авиакомпании приостановлена в Казахстане

Ограничение на выполнение авиационных работ наложено на авиакомпанию малой авиации ТОО «Фауна Эйр».

За необеспечение безопасности полетов Комитет гражданской авиации (КГА) МИР РК приостановил действие свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО «Фауна Эйр», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА МИР РК.

Как сообщили в комитете, данное решение принято на основании инспекционной проверки инспекторами КГА, в ходе которой выявлены нарушения положения сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов РК (нарушения 1-го уровня).

Также в комитете отметили, что его сотрудники продолжают работу по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в малой авиации.

Ранее в результате совместно проведенной работы с Главной транспортной прокуратурой РК была приостановлена эксплуатация 17 воздушных судов и деятельность двух авиакомпаний малой авиации (Азия Континенталь Авиалайнс и ТОО «Независимая авиакомпания «КАЗАВИА»).

Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний за некачественную организацию летной и технической работы.

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