Астанинский хаб в сфере госслужбы сотрудничает с европейскими институтами госуправления

Реестр экспертов хаба включает более 90 ведущих специалистов в области госслужбы из 25 стран.

Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов встретился с Президентом Сети институтов и школ госуправления в Центральной и Восточной Европе (NISPAcee) Дьердь Хажнал.

"Наряду с государственными органами, в сфере госслужбы мы сотрудничаем с такими профессиональными ассоциациями, как Азиатская ассоциация и Американское общество по госуправлению, а также ведущими университетами в сфере госуправления. Партнерство с сетью NISPAcee также представляет для нас интерес", - отметил Алихан Байменов в ходе встречи.

Дьердь Хажнал, в свою очередь, подчеркнул успехи Астанинского хаба в реализации своей миссии.

"Деятельность Астанинского хаба вышла за рамки региона и приобрела глобальный характер. Сегодня это уникальная площадка для обмена знаниями в сфере государственной службы для многих стран мира. Хаб привлекает как ученых, так и практиков для проведения исследований, и данный опыт представляет для нас огромный интерес", - отметил он.

Кроме того, Хажнал особо подчеркнул качество и полезность исследовательских публикаций, выпускаемых Астанинским хабом. Стороны обсудили проведение совместных исследований и наметили планы на будущее. Отметим, что реестр экспертов хаба включает более 90 ведущих специалистов в области госслужбы из 25 стран, постоянными партнерами хаба являются более 30 признанных международных организаций в области госуправления.

В настоящее время участниками Астанинского хаба являются 40 стран, включая страны ОЭСР, СНГ, Кавказа, Центральной Азии и AСEAН.

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