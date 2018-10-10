Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

В Астане 13 октября ожидаются осадки - дождь с переходом в мокрый снег.

По прогнозам Казгидромета, 12-13 октября в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях, 13 октября в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), передает Zakon.kz.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Понижение температуры воздуха днем до 3-10 тепла», - говорится в сообщении.

11 октября в Акмолинской области ожидается юго-западный ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с.

В Астане днем 11 октября ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %. 12 октября - юго-западный ветер 15-20 м/с.

13 октября ожидаются осадки - дождь с переходом в мокрый снег. Вероятность шторма 85-90 %.

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