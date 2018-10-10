Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сколько должны весить школьные ранцы: установлены нормы

Школьное расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Фото : tvzvezda.ru10 октября 2018, 16:19

Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 сентября 2018 года внес изменения в Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», передает Zakon.kz.

В частности, говорится, что вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать:

для обучающихся 1-3 классов - 1,5-2,0 кг;
для обучающихся 4- 5 классов - 2,0-2,5 кг;
для обучающихся 6 -7 классов - 3,0-3,5 кг;
для обучающихся 8 - 11(12) классов - 4,0-4,5 кг.

При этом отмечается, что школьное расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируют в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Расписание уроков составляется с учетом гигиенических нормативов ежедневного учебного комплекта (учебники, УМК и письменные принадлежности) без веса ученического портфеля или рюкзака.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (9 октября).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты