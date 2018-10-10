Сколько должны весить школьные ранцы: установлены нормы

Школьное расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 сентября 2018 года внес изменения в Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», передает Zakon.kz.

В частности, говорится, что вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать:

для обучающихся 1-3 классов - 1,5-2,0 кг;

для обучающихся 4- 5 классов - 2,0-2,5 кг;

для обучающихся 6 -7 классов - 3,0-3,5 кг;

для обучающихся 8 - 11(12) классов - 4,0-4,5 кг.

При этом отмечается, что школьное расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируют в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Расписание уроков составляется с учетом гигиенических нормативов ежедневного учебного комплекта (учебники, УМК и письменные принадлежности) без веса ученического портфеля или рюкзака.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (9 октября).

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