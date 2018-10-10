В Казахстане по госзакупкам Алматы стоит на первом месте

За 9 месяцев план по доходам перевыполнен на 14 процентов.

В этом году в южном мегаполисе предусмотрено около 136 тысяч госзакупок почти на 400 миллиардов тенге. Об этом заявила на пресс-конференции руководитель Управления финансов города Алматы Айнур Кудайбергенова, сообщает Zakon.kz.

На 1 октября 2018 года доходы по городу Алматы составили 422,6 млрд. тенге. Если сравнивать с плановыми цифрами, то в целом идет перевыполнение на 14%.

Основными источниками поступления в бюджет города остаются индивидуальный подоходный налог и социальный налог, которые составляют 82% от всех налоговых поступлений. Также преимущественную долю в структуре поступления имеет налог на имущество, акцизы на бензин, дизельное топливо и на алкогольную продукцию.

Если говорить о неналоговых поступлениях, то они сформировались в сумме 8,5 млрд. тенге и в основном за счет административных штрафов.

- То есть мы планировали поступление 4 миллиардов, а по факту поступили 8,5 миллиардов, - комментирует Айнур Кудайбергенова. - Также у нас есть продажи основных активов государства, мы реализуем комплексный план приватизации и продаем квартиры, которые застраиваются в рамках различных программ поддержки льготным категориям. В целом такие поступления за девять месяцев составили 8,1 миллиардов тенге.

Кроме того, мы являемся получателями средств трансфертов с республиканского бюджета, которые поступили в сумме 49 миллиардов тенге, или 96,2%. За счет этого доходная часть перевыполнена на 14% и по сравнению с прошлым годом идет динамика роста.

Расходная часть бюджета за это время благодаря жесткому мониторингу за освоением средств и в первую очередь за освоением в рамках государственных программ «Нурлы жер» и «Нурлы жол» полностью освоена, бюджет исполнен на сумму 367,4 миллиарда тенге и в целом общее освоение составило 99,4%. Из них местный бюджет исполнен на 99,9%.

С чем связано неисполнение в сумме 1,4 миллиарда тенге? Отвечая на этот вопрос, спикер заявила, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства по ряду земельных участков, которые изымаются в рамках строительства транспортных развязок и пробивок улиц. И ввиду того, что заложенные средства идут на выкуп этих земельных участков, идут судебные процессы, с чем и связано неосвоение.

- То есть здесь нет того, что мы затянули закупки или какие-то другие проблемные вопросы, - уточнила Кудайбергенова. - Это связано именно с судебными тяжбами. Поэтому в целом можно сказать, что по сравнению с прошлыми годами, в этом году у нас достаточно хорошее освоение бюджетных денег, мы полностью укладываемся в запланированные рамки.

Конечно, на освоение бюджетных средств в первую очередь влияют процедуры государственных закупок. Учитывая, что бюджет Алматы достаточно серьезный и у нас бюджет развития очень крупный, в целом по году планируется объем закупок в районе 400 миллиардов тенге. Эти закупки осуществляются не только администратором - государственными органами, но и еще различными подведомственными организациями, а их всего 626. Из них большой блок - это образование, в него входит более 400 организаций – детские сады и школы, которые также являются субъектами государственных закупок.

- Всего по плану у нас предусмотрены 135,8 тысяч закупок на этот год, - отметила спикер. - Если смотреть в масштабе страны, то по объему закупок мы стоим на первом месте. У нас 37 администраторов бюджетных программ, они проводят 6752 конкурса на общую сумму 167 миллиардов тенге и на сегодня почти все эти конкурсы проведены. Учитывая, что сфера госзакупок требует совершенствования, и есть определенные сложности в процедуре их проведения, сейчас нас радует, что портал позволяет достаточно прозрачно отследить каждую госзакупку, выявить, какие из них затягиваются, по каким причинам, и мы принимаем решения.

По ее словам, несмотря на это, по процедурам остается ряд вопросов. «Допустим, строительство объектов. К сожалению, есть такая практика, что в процедуру госзакупок подают фиктивные компании, которые не планируют строить этот объект, а, пользуясь правом на обжалование, превращают это в инструмент манипуляции и говорят другим участникам, если вы сейчас не заплатите нам энную сумму, мы будем подавать жалобу. Либо пытаются организовать такие жалобы. Это недобросовестные участники.

Как сообщила Кудайбергенова, сейчас в Парламенте рассматривается законопроект, который будет совершенствовать процессы по госзакупкам и «мы рассчитываем, что до конца года он будет принят, и мы сможем накопившиеся вопросы решать в рамках закона».

Торгын Нурсеитова

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