Спортсмены Алматы поддержали инициативы президента

Одним из важных приоритетов нынешнего Послания Главы государства народу Казахстана является развитие физической культуры и охват большого количества людей массовым спортом.

На встрече с активом города Алматы казахстанский боксёр, Олимпийский чемпион, директор центра физической подготовки Ермахан Ибраимов подчеркнул, что в Послании Президент особое внимание уделил сфере спорта, отметив, что до 2030 года почти 30-35% населения страны должны быть заняты спортом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

«Нужно эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, во дворах, парках и скверах для занятий физкультурой. Все двери спортивных объектов должны быть всегда открыты, чтобы дети и горожане могли заниматься спортом», - заявил Е.Ибраимов.

В свою очередь, координатор и инструктор мастер спорта международного класса по фехтованию Кирилл Пилипенко отметил, что в городе большой акцент делается на дворовых площадках.

«На сегодня более 100 инструкторов на 150 дворовых площадок в 8-ми районах работают. Мы проводим лигу чемпионов – это очень интересная атмосфера, в первую очередь, для детей, мы даем награды, дипломы, призы, которые не уступают республиканским соревнованиям. Дети очень радуются таким мероприятиям. Еще хочется добавить, что на 1-ое сентября мы делали подсчет, что 17 тысяч детей, более 50% подростков и детей занимаются на наших площадках. Мы со следующего года будем еще больше расти. Хотим добавить еще 150 площадок. Мы делаем акцент на подвижные виды спорта: футбол, хоккей на траве, легкая атлетика и наши национальные виды спорта Это наши будущие спортсмены. Здоровое поколение», - пояснил К.Пилипенко.

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