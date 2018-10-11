Павлодарцы просят отдать им тело умершей соседки

Семью одинокой женщине заменили подруги и соседи, с которыми она прожила бок о бок последние 15 лет.

Группа павлодарцев просит отдать им тело умершей одинокой пенсионерки. Семью ей заменили подруги и соседи, с которыми женщина прожила бок о бок последние 15 лет. Но закон и установленные правила не признают подобную форму родства и церемония погребения в таких случаях предусмотрена иная, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Дверь в квартиру опечатана полицией. Несколько дней назад здесь обнаружили тело пенсионерки Галины Лебедевой. 82-летняя труженица тыла большую часть жизни проработала машинистом крана. В последние годы у нее были проблемы со здоровьем, но лечению она предпочитала молитвы.

Нина Кабанова, соседка:

- Из родственников у нее никого не было. Круг ее общения – мы вот жили рядом, я на седьмом этаже, она на втором. У меня своя дача, я ей всегда помогала, и мы с ней общались.

Перед смертью она успела распорядиться относительно собственных похорон. Соседке Жанне Жумабековой пенсионерка рассказала, что хочет быть погребенной по всем православным канонам. Но с исполнением последней воли подруги у соседей возникли проблемы. Им сообщили, что провожать в последний путь Галину Лебедеву будут совершенно посторонние люди и, якобы, без учета пожеланий умершей, которые она успела оставить при жизни.

Жанна ЖУмабекова:

- А где я найду ее могилу? Как ее похоронят? Ее ж куда-то в общую могилу. Ее надо обмыть, надо отпеть, надо переодеть. Она в чем сидела дома – в гамашах старых и домашней одежде, в этом ее и увезли.

В павлодарском морге сообщили, что преданием земле людей, у которых нет близких родственников, занимается специальная фирма, выигравшая тендер на оказание ритуальных услуг. Вопреки опасениям людей, у каждого усопшего отдельная могила с табличкой, с указанием имени, фамилии и возраста. Впрочем, заняться организацией похорон соседи могут и сами, получив тело в морге.

Арман Бекмагамбетов, директор регионального института судебно-медицинских экспертиз:

- Соседи пишут заявление в отдел внутренних дел, о том, что они хотят похоронить тело Лебедевой. В разрешительном документе отдел внутренних дел указывает конкретных лиц, которым мы обязаны выдать тело.

За 9 месяцев 2018 года фирма-подрядчик, оказывающая ритуальные услуги, похоронила 63 человека, у которых нет родственников. В полиции к просьбам знакомых позволить им проводить человека в последний путь относятся с пониманием и не препятствуют этому. Соседи Галины Лебедевой очень надеются, что их случай не станет исключением, и им позволят проститься с подругой.

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