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Великобритания потребовала раскрыть источник миллионов жены госбанкира Азербайджана

Она владеет недвижимостью на £20 млн.

Фото : Интересные факты11 октября 2018, 11:03

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые в своей истории потребовало объяснить, откуда появились крупные суммы у гражданина иностранного государства. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Отмечается, что агентство заинтересовало имущество бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой. По данным документов суда, она вела роскошный образ жизни: потратила в универмаге Harrods около £16 млн (7,8 млрд тенге), а также приобрела на £20 млн британской недвижимости (9,7 млрд тенге).

Имя Хаджиевой стало известно после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении данной информации. Было добавлено, что ранее британские власти получили право направлять запросы об имуществе иностранных граждан в случае, если их подозревают в преступной деятельности. Также агентство может проверять финансовое состояние влиятельных политических деятелей из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону.


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