В Акмолинской области внедряются новые агротехнологии

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на органическую продукцию.

Формирование экспортоориентированной продукции аграрного сектора является главным направлением в Послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", сообщает Zakon.kz.

Главой государства поставлена задача перед нашим агропромышленным комплексом – стать глобальным игроком в области экологически чистого производства.

Для этого аграрии Акмолинской области привлекают современные агротехнологий. Во всем мире сельскохозяйственная продукция возделывается с применением большого количества пестицидов и удобрении. Важно понимать и то, что синтетические удобрения в индустриальном сельском хозяйстве используют для повышения урожайности, а не для улучшения качества продукта, также применение пестицидов оказывает пагубное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на органическую продукцию. Учитывая все вышеперечисленные факты, руководителями СХТП Есильского района делается акцент на плавный переход к росту производительности выпуска натуральной органической продукции. Это сельскохозяйственные предприятия, развивающие органическое сельское хозяйство. Это ТОО "Ново-Приречное" - руководитель В.Тюркин, а также "СХП Ғарыш" - руководитель Т. Аубакиров, в которых сегодня трудятся более 150 человек. Технический парк в хозяйствах полностью укомплектован, оснащен самой необходимой высокопроизводительной техникой. Предприятием ТОО "Ново-Приречное" приобретена современная семенная линия "ЮБУС", производительностью 120 тонн в сутки.

В текущем году в ТОО "Ново-Приречное" посевные площади зерновых и зернобобовых культур составили более 21,0 тыс. гектар, из них на площади 10,0 тыс. гектар внедрена технология возделывания органической пшеницы.

На сегодняшний день хозяйства проходят сертификацию продукции, отвечающий европейским стандартам с присвоением экологического паспорта предприятиями. Впервые в районе ТОО СХП "Гарыш" внедрена технология возделывание органического льна.

Органической считается продукция, произведенная без применения синтетических удобрений и пестицидов (химических средств защиты растений), ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения.

Сегодня все меры господдержки направлены на масштабное привлечение современных агротехнологий в страну. Поэтому эти сельхозпроизводства уже сегодня имеют опыт использования новых методов для повышения производительности труда, качества и безопасности продуктов питания.

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