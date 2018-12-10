Неплательщиков алиментов трудоустраивают в Алматинской области

Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей является уголовным правонарушением и влечет ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

Прокуратурой Алматинской области в рамках Меморандума о взаимодействии в сфере исполнения документов о взыскании задолженности по алиментам, совместно с центрами занятости, судебными исполнителями и органами полиции принимаются меры по трудоустройству неплательщиков, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день через центры занятости обеспечены рабочими местами 80 должников, которыми возобновлена выплата средств на содержание детей.

В результате принимаемых мер сумма задолженности перед 33 тыс. несовершеннолетними снижена с 334 млн до 264 млн тенге.

Вместе с тем, по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов инициируются досудебные расследования.

С начала года по области за совершение подобных действий приговорами судов осуждены 8 должников. 132 лица привлечены к административной ответственности.

Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей является уголовным правонарушением и влечет ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

Для решения проблемы по трудоустройству необходимости обращаться в центры занятости по месту проживания.

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