Сколько социально значимых услуг еще не автоматизировано

Пока остаются не автоматизированными 42% социально значимых госуслуг.

На правчасе в Мажилисе Парламента РК депутат Иван Клименко затронул вопрос перевода процесса оказания государственных услуг в электронный формат, в том числе и социально-значимых, передает корреспондент Zakon.kz.

"Как известно, из 741 госуслуги 454 уже автоматизированы, или 61%. Из 288 услуг неавтоматизированных 120 являются социально значимыми. 42% социально значимых услуг не автоматизировано", - сказал он.

По его словам, это прием документов для зачисления детей в дошкольные организации образования, прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения детей на дому по состоянию здоровья. Такие дети в течение длительного времени не могут посещать организации образования.

"Также это назначение госпособий многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Кумис алка" или получивших ранее звание матери-героини. Регистрация установления отцовства и усыновление. Безусловно, эти социально-значимые услуги должны быть автоматизированы. Когда планируется автоматизировать эти социально значимые услуги?" - обратился мажилисмен к главе ведомства.

Как пояснил министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев, вопрос перевода госуслуг в электронный формат очень важен.

"Действительно очень важный вопрос по госуслугам. Примерно, по-моему, 584 мы приняли решение по оптимизации. Это не только вопрос автоматизации, но и оптимизации. Сроки будем сокращать. Вся работа ведется в рамках МВК, которую возглавляет вице-премьер Аскар Жумагалиев. По каждой из госуслуг составлена Дорожная карта, по каждой из них. Соответствующую работу мы проведем. Сроки мы определили. Ответственные люди определены. Когда все это будет закончено, будет принято в действие", - пообещал он.

При этом глава ведомства отметил, что из перечисленных парламентарием госуслуг, в частности, вопрос автоматизации по организации бесплатного индивидуального обучения на дому уже прорабатывается.

"Насколько я знаю, то, что вы перечислили, к примеру, по организации бесплатного индивидуального обучения на дому, вопрос автоматизации уже проработан. Уже, я думаю, в этом году, в крайнем случае, в январе-феврале следующего года этот вопрос окончательно решим. И постановка на очередь в организации дошкольного образования - такой очень важный вопрос - мы в принципе с акиматами и МОН этот вопрос проработали. Мы ее электронной-то сделали, но когда человек сталкивается, некоторые могут открыть регистрацию в 4 утра. Люди, которые будут знать, что в 4 утра, могут вовремя проснуться и встать", - уточнил Абаев.

Также, как добавил глава ведомства, идет работа и по другим социально-значимым госуслугам.

"Мы эти все проблемы знаем, соответствующую работу в рамках Дорожных карт мы ведем. К примеру, вы отметили, награждение подвесками "Алтын алка" и "Кумис алка", мать- героиня. Зачем женщина будет идти в ЦОНы, собирать документы, доказывать, что она мать пятерых детей, если у нас вся та информация в базе данных есть. Это называется проактив, то есть мы хотим сделать здесь услугу проактивной. Как только она становится матерью-героиней, уже на основе баз данных, которые имеются, мы должны вручить это звание. В этом направлении соответствующая работа тоже ведется", - заверил министр.

Оксана Скибан, Астана

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