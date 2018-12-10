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На "казахстанского МакГрегора" совершено нападение

Судя по всему, речь идет о ранении в шею.

Фото : karate.ru10 декабря 2018, 12:51

На Ислама Бадургова, видеоблогера, мастера уличного воркаута из Казахстана, прославившегося пранками на Конора МакГрегора, было совершено нападение, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно из соцсетей - в своем Instagram Бадугров обратился к обидчикам, пообещав прийти за всеми. Позже пост был удален, но видео сохранили в youtube.

Судя по всему, речь идет о ранении в шею. Пока подробности нападения неизвестны.

Ислам Бадургов является членом команды Конора МакГрегора. Он живет в Дублине и тренируется в одном зале с прославленным ирландским бойцом. В апреле 2018 года Ислам был участником ситуации, когда Хабиб Нурмагомедов ударил Артёма Лобова. Спустя несколько был атакован автобус с Нурмагомедовым, в этом принимал участие и Бадугров.


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